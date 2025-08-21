Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Лерчек

Троицкий районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) еще на месяц и неделю. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По версии следствия, Чекалина вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным использовала подложные документы для незаконного вывода за границу более 250 миллионов рублей. Им предъявлено обвинение по статье о переводе денежных средств с использованием фиктивных оснований.