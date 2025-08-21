Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Лерчек
Троицкий районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) еще на месяц и неделю. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По версии следствия, Чекалина вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным использовала подложные документы для незаконного вывода за границу более 250 миллионов рублей. Им предъявлено обвинение по статье о переводе денежных средств с использованием фиктивных оснований.
Адвокат блогера ранее отмечал, что изначально ФНС рассматривала спорную сумму как налоговую недоимку. Однако в ходе бракоразводного процесса дело квалифицировали как вывод средств, и теперь даже полное погашение задолженности не избавит Чекалиных от уголовного преследования. Третьим фигурантом дела является бизнес-партнер Артема Чекалина Артем Вишняк. Он признал вину, заключил сделку со следствием и избежал ареста.
Согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», индивидуальное предпринимательство Валерии Чекалиной на середину июля продолжало числиться действующим, однако ее банковские счета заблокированы из-за задолженности в размере более 27 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
