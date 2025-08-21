Подоляк призвал дать Украине ракеты для ударов по России
Пункт о размещении на Украине дальнобойных ракет должен быть включён в гарантии безопасности. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
В интервью La Repubblica он указал, что считает пункт о ракетах способных достигать европейской части России, самым важным.
«Россия должна знать, что здесь есть ракеты... которые могут поражать цели на расстоянии две тысячи км», — сказал Подоляк.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы милитаризировать Украину вряд ли способствуют мирному урегулированию, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Офис Зеленского уговаривает Залужного не баллотироваться в президенты
- Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Лерчек
- «Бьем по людям»: Депутат Останина призвала не ограничивать покупку студий
- Присяжные оправдали экс-охранника Исмаилова по делу о покушении на Авраама Руссо
- Подоляк призвал дать Украине ракеты для ударов по России
- Запашный выступил против подорожания билетов на цирковые шоу
- Издатели бьют тревогу из-за поддельных учебников и книг
- Трамп: Некомпетентный Байден не позволил Украине дать отпор
- Писатель Лукьяненко призвал маркировать книги, написанные с помощью ИИ
- Налоговая разблокировала счета Исинбаевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru