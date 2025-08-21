Подоляк призвал дать Украине ракеты для ударов по России

В интервью La Repubblica он указал, что считает пункт о ракетах способных достигать европейской части России, самым важным.

«Россия должна знать, что здесь есть ракеты... которые могут поражать цели на расстоянии две тысячи км», — сказал Подоляк.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы милитаризировать Украину вряд ли способствуют мирному урегулированию, сообщает «Свободная пресса».