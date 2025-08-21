Подоляк призвал дать Украине ракеты для ударов по России

Пункт о размещении на Украине дальнобойных ракет должен быть включён в гарантии безопасности. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

В Пентагоне допустили прямой конфликт США и России при эскалации на Украине

В интервью La Repubblica он указал, что считает пункт о ракетах способных достигать европейской части России, самым важным.

«Россия должна знать, что здесь есть ракеты... которые могут поражать цели на расстоянии две тысячи км», — сказал Подоляк.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы милитаризировать Украину вряд ли способствуют мирному урегулированию, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаРакетаРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры