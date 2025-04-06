ВСУ атаковали дронами четыре района Ростовской области

Всего ночью 6 апреля российские силы ПВО ликвидировали 11 БПЛА ВСУ над территорией страны. 

ВСУ вновь атаковали Ростовскую область. На момент написания материала инофрмции о пострадавших нет. При этом несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали Таганрог, в результате чего в городе возникли пожары и были повреждены около 200 окон в жилых домах. Два человека получили травмы.

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АТАКА НА РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Ночью 6 апреля ВСУ беспилотниками атаковали Ростовскую область. О пролетах БПЛА сообщили жители Александровки. По данным Telegram-канала «Mash», после этого произошло не менее десяти взрывов. К тому же звуки работы российской системы ПВО были слышны в Аксае и Новочеркасске. Согласно информации мониторинговых каналов, несколько дронов также летели со стороны Таганрогского залива в сторону Ростова-на-Дону.

Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские беспилотники были сбиты в четырех районах региона. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

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«Ночью силы и средства ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах», — написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что появилась информация о падении осколков на хозпостройки и административное здание в Пролетарском районе Ростова. По словам врио губернатора, на место ЧП выехали оперативные службы.

Всего за ночь 6 апреля российские средства ПВО ликвидировали 11 БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что восемь беспилотников были уничтожены над территорией Ростовской области, два — над Курским регионом и один — над Белгородским, передают «Известия».

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БПЛА В ТАГАНРОГЕ

4 апреля ВСУ уже атаковали Ростовскую область. Тогда взрывы были слышны на окраине Таганрога. Очевидцы сообщали, что около пяти хлопков раздались примерно в 03:00 часа ночи.

«Также громкие звуки слышали жители села Натальевка и Дмитриадовка. По предварительным данным, сработала система ПВО», - сообщил тогда Telegram-канал «Shot».

До этого ВСУ совершили атаку на Таганрог в ночь с 1 на 2 апреля. Тогда обломки украинских дронов были обнаружены на четырех улицах города. В результате той атаки в Таганроге произошли пожары.

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что возгорания начались в одной из девятиэтажек на улице Лизы Чайкиной и рядом с семиэтажным домом на улице Ленина. Пожары были оперативно ликвидированы, отметил он.

Тогда во время ночной атаки в Таганроге пострадали два человека. Они обратились за медпомощью с ожогами и порезами.

По словам главы города Светланы Камбуловой, более сотни оконных проемов в семи жилых домах получили повреждения в результате атаки. К их восстановлению приступили 5 апреля.

«Работа комиссии по оценке ущерба в многоквартирных домах и частных домовладениях, пострадавших в результате атаки БПЛА, продолжается», - написала Камбулова в своем Telegram-канале.

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По ее словам, комиссия обошла 78 домов и квартир. Всего повреждено 189 окон. В их восстановлении окажет поддержку бизнес-сообщество города, добавила мэр.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что с вечера 3 апреля по утро 4 апреля отечественные силы ПВО уничтожили 107 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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