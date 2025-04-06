ВСУ атаковали дронами четыре района Ростовской области
Всего ночью 6 апреля российские силы ПВО ликвидировали 11 БПЛА ВСУ над территорией страны.
ВСУ вновь атаковали Ростовскую область. На момент написания материала инофрмции о пострадавших нет. При этом несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали Таганрог, в результате чего в городе возникли пожары и были повреждены около 200 окон в жилых домах. Два человека получили травмы.
АТАКА НА РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Ночью 6 апреля ВСУ беспилотниками атаковали Ростовскую область. О пролетах БПЛА сообщили жители Александровки. По данным Telegram-канала «Mash», после этого произошло не менее десяти взрывов. К тому же звуки работы российской системы ПВО были слышны в Аксае и Новочеркасске. Согласно информации мониторинговых каналов, несколько дронов также летели со стороны Таганрогского залива в сторону Ростова-на-Дону.
Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские беспилотники были сбиты в четырех районах региона. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.
«Ночью силы и средства ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах», — написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что появилась информация о падении осколков на хозпостройки и административное здание в Пролетарском районе Ростова. По словам врио губернатора, на место ЧП выехали оперативные службы.
Всего за ночь 6 апреля российские средства ПВО ликвидировали 11 БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что восемь беспилотников были уничтожены над территорией Ростовской области, два — над Курским регионом и один — над Белгородским, передают «Известия».
БПЛА В ТАГАНРОГЕ
4 апреля ВСУ уже атаковали Ростовскую область. Тогда взрывы были слышны на окраине Таганрога. Очевидцы сообщали, что около пяти хлопков раздались примерно в 03:00 часа ночи.
«Также громкие звуки слышали жители села Натальевка и Дмитриадовка. По предварительным данным, сработала система ПВО», - сообщил тогда Telegram-канал «Shot».
До этого ВСУ совершили атаку на Таганрог в ночь с 1 на 2 апреля. Тогда обломки украинских дронов были обнаружены на четырех улицах города. В результате той атаки в Таганроге произошли пожары.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что возгорания начались в одной из девятиэтажек на улице Лизы Чайкиной и рядом с семиэтажным домом на улице Ленина. Пожары были оперативно ликвидированы, отметил он.
Тогда во время ночной атаки в Таганроге пострадали два человека. Они обратились за медпомощью с ожогами и порезами.
По словам главы города Светланы Камбуловой, более сотни оконных проемов в семи жилых домах получили повреждения в результате атаки. К их восстановлению приступили 5 апреля.
«Работа комиссии по оценке ущерба в многоквартирных домах и частных домовладениях, пострадавших в результате атаки БПЛА, продолжается», - написала Камбулова в своем Telegram-канале.
По ее словам, комиссия обошла 78 домов и квартир. Всего повреждено 189 окон. В их восстановлении окажет поддержку бизнес-сообщество города, добавила мэр.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что с вечера 3 апреля по утро 4 апреля отечественные силы ПВО уничтожили 107 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Город в огне: После массированного ракетного удара в Киеве начались пожары
- Армия РФ за ночь уничтожила 11 дронов ВСУ над тремя регионами
- Департамент Маска хочет уволить сотрудников, обслуживающих ядерные ракеты
- В Европе обсудили отправку «миротворцев» на Украину
- Финансист: Продукты подорожают в середине весны
- Депутат: Россиянам полагается срочная пенсионная выплата
- СМИ: В Германии проведут учения по отработке сценария нападения РФ
- СМИ: Союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами
- «Держитесь крепче»: Трамп пообещал трудные времена
- СМИ: Вмешательство Орбана может заставить ЕС вернуть РФ €240 млрд активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru