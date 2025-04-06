ВСУ атаковали дронами четыре района Ростовской области

АТАКА НА РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Ночью 6 апреля ВСУ беспилотниками атаковали Ростовскую область. О пролетах БПЛА сообщили жители Александровки. По данным Telegram-канала «Mash», после этого произошло не менее десяти взрывов. К тому же звуки работы российской системы ПВО были слышны в Аксае и Новочеркасске. Согласно информации мониторинговых каналов, несколько дронов также летели со стороны Таганрогского залива в сторону Ростова-на-Дону.

Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские беспилотники были сбиты в четырех районах региона. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.