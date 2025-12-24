Два сотрудника ДПС пострадали в результате взрыва автомобиля на юге Москвы
24 декабря 202504:01
На юге Москвы на Елецкой улице в ночное время произошел взрыв, сообщает «Коммерсант».
В результате взрыва был тяжело ранен сотрудник полиции. На этой улице расположено отделение полиции.
Елецкая улица находится рядом с Ясеневой, где 22 декабря в результате подрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Следствие связывает то убийство с украинскими спецслужбами.
По данным Telegram-канала Mash, два сотрудника ДПС скончались при взрыве машины на Ясеневой улице в Москве.
