Два сотрудника ДПС пострадали в результате взрыва автомобиля на юге Москвы

На юге Москвы на Елецкой улице в ночное время произошел взрыв, сообщает «Коммерсант».

Генерал-майор ФСБ: Информацию о Сарварове могли передать «кроты»

В результате взрыва был тяжело ранен сотрудник полиции. На этой улице расположено отделение полиции.

Елецкая улица находится рядом с Ясеневой, где 22 декабря в результате подрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Следствие связывает то убийство с украинскими спецслужбами.

По данным Telegram-канала Mash, два сотрудника ДПС скончались при взрыве машины на Ясеневой улице в Москве.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
