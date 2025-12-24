Два сотрудника ДПС пострадали в результате взрыва автомобиля на юге Москвы

В результате взрыва был тяжело ранен сотрудник полиции. На этой улице расположено отделение полиции.

Елецкая улица находится рядом с Ясеневой, где 22 декабря в результате подрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Следствие связывает то убийство с украинскими спецслужбами.

По данным Telegram-канала Mash, два сотрудника ДПС скончались при взрыве машины на Ясеневой улице в Москве.

