Уголовка за нейросеть: Чем грозит россиянам преступная переписка с ИИ
Российские нейросети рассказывают силовикам о подозрительных запросах, однако к недружественным ИИ у нас доступа нет, сказал в эфире НСН Игорь Трунов.
В России могут признать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта при подготовке преступлений, при этом «недружественные ИИ» остаются в серой зоне, заявил в интервью НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Глава американской компании OpenAI Сэм Альтман ранее заявил, что личные разговоры с ИИ могут быть использованы в качестве доказательств в суде, в отличие от конфиденциальных бесед с юристами или терапевтами. Трунов рассказал о соответствующем законопроекте в России.
«У нас создана межпарламентская группа по разработке законодательства, связанного с искусственным интеллектом. Пока пошел только один законопроект, который признает отягчающим обстоятельством использование в противоправной деятельности искусственного интеллекта (но он еще не принят). Если это запросы: как купить оружие, как сделать взрывчатку и тому подобное, то это может быть доказательством по уголовному делу. Вопрос в том – как получить эти доказательства? Ответ на запрос нигде не сохраняется, поэтому доказательство может базироваться на показаниях самого подозреваемого или свидетеля», - отметил Трунов.
По его словам, российские нейросети передают спецслужбам информацию о странных запросах, чего нельзя сказать о ИИ, созданных в недружественных странах.
«Те искусственные интеллекты, которые подведомственны российским структурам, в обязательном порядке должны передавать такого рода сведения оперативным службам, но на сегодняшний день в России работает около ста разновидностей ИИ, тот же ChatGPT. Их дата-базы расположены на территории США и ряда других стран. Получить доступ туда наши правоохранительные органы не могут. Поэтому невысока вероятность того, что преступники в России будут пользоваться отечественными нейросетями. Я думаю, что в перспективе встанет вопрос о доступе в РФ к желательным или нежелательным ИИ, если они не будут сотрудничать с нашей правоохранительной системой. Сейчас Россию, захлестнула волна мошенничества, в том числе и с использованием искусственного интеллекта, и вал этих преступлений только нарастает», - заключил собеседник НСН.
Разработчик робота Федора, робототехник и бизнесмен Владимир Белый ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что нейросети через пять лет смогут имитировать работу человеческого разума, однако полностью заменить человека они не смогут.
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