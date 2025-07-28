В России могут признать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта при подготовке преступлений, при этом «недружественные ИИ» остаются в серой зоне, заявил в интервью НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Глава американской компании OpenAI Сэм Альтман ранее заявил, что личные разговоры с ИИ могут быть использованы в качестве доказательств в суде, в отличие от конфиденциальных бесед с юристами или терапевтами. Трунов рассказал о соответствующем законопроекте в России.