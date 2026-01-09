В интернете появились фото красного неба после прилетов в Львовской области

Зарево попало на видео после прилета «Орешника», предположительно, в городе Буск, расположенном в 100 км от Стрыйского газового месторождения и подземного хранилища газа.

До этого стало известно, что ВС России нанесли ракетный удар по западу Украины. Предварительно, для этого использовался ракетный комплекс «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

