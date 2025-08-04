Если подросток публично демонстрирует свастику, то надо проверять его окружение и наказывать по всей строгости закона, рассказал НСН детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

В Томске за реабилитацию нацизма и пропаганду запрещенного движения задержан 16-летний подросток, нарисовавший в песочнице свастику. Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома. Юноша ногой нарисовал на песке гигантскую свастику и текст экстремистской направленности. Спустя несколько часов его задержали. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, ему может грозить до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает «МВД Медиа». Омбудсмен отметила, что в ситуации нет ничего удивительного.