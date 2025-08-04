Недетский фашизм: Омбудсмен напомнила об ответственности за свастику с 16 лет

Закон един для всех, а подростки в 16 лет уже должны понимать последствия за рисование нацистских символов, заявила НСН Ксения Мишонова.

Если подросток публично демонстрирует свастику, то надо проверять его окружение и наказывать по всей строгости закона, рассказал НСН детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

В Томске за реабилитацию нацизма и пропаганду запрещенного движения задержан 16-летний подросток, нарисовавший в песочнице свастику. Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома. Юноша ногой нарисовал на песке гигантскую свастику и текст экстремистской направленности. Спустя несколько часов его задержали. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, ему может грозить до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает «МВД Медиа». Омбудсмен отметила, что в ситуации нет ничего удивительного.

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«У нас есть закон и статья. 16 лет это тот возраст, когда наступает уголовная ответственность. Дальше будут работать адвокаты, но сейчас очень сложное время. Мы воюем с настоящим неофашизмом. А 16-летний подросток уже в состоянии нести ответственность, у него есть паспорт. Если он пропагандирует нацизм, это, в первую очередь, вопросы к его родителям и ко взрослым, которые вокруг него, откуда он это взял и почему он это решил нарисовать?», — подчеркнула она.

Мишонова добавила, что детей активно используют враждебные к России спецслужбы.

«У нас дети сейчас вовлечены. нашими врагами в экстремистские и террористические действия. Их нанимают для исполнения поджогов, взрывов и обещают деньги, которые не платят. Дети подвержены внушению. Мы же не знаем, как их вербуют. Может быть, им угрожают, их близким или родным. Здесь очень важна политика страны, а именно пропаганда со стороны государства. Мы должны жестче, честнее и подробнее рассказывать о том, что грозит за такие шалости, но это совсем не шалости, это реальное преступление», — заключила собеседница НСН.

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков и вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в эфире НСН не поддержали снижение уголовной ответственности до 14 лет.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:ПодросткиЗаконНацизм

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