Ученые: На Солнце произошел крупный взрыв

По их словам, на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне Солнца, никакими спутниками она не наблюдается.

За несколько недель до взрыва на этой стороне Солнца наблюдались несколько активных областей среднего размера. Увидеть глазами место взрыва можно будет через неделю, когда группа пятен начнёт выходить к Земле из-за левого (восточного) горизонта.

Ранее на Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

