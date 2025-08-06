Все, что связано с закрытыми закупками и внедрением новых технологий, является коррупционной средой, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.

В России на треть выросло количество дел об отмывании денег. За половину 2025-го было возбуждено 862 таких дела, половина — в крупном и особо крупном размерах (от 6 млн рублей). Увеличилось и количество выявленных взяток — на 20%, до 17 тысяч об этом сообщили «Известия». Эксперт посчитал, что это не означает, что коррупцию стали чаще выявлять.