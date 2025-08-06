Минобороны и Минцифры - самые коррумпированные отрасли
В сфере оборонки и внедрения цифровых технологий суммы откатов могут достигать 70% от стоимости госзаказа, заявил НСН Кирилл Кабанов.
Все, что связано с закрытыми закупками и внедрением новых технологий, является коррупционной средой, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.
В России на треть выросло количество дел об отмывании денег. За половину 2025-го было возбуждено 862 таких дела, половина — в крупном и особо крупном размерах (от 6 млн рублей). Увеличилось и количество выявленных взяток — на 20%, до 17 тысяч об этом сообщили «Известия». Эксперт посчитал, что это не означает, что коррупцию стали чаще выявлять.
«После дел, которые были связаны с коррупцией в Министерстве обороны, пошла очень большая раскрутка и появился огромный коллектив подозреваемых. По делу экс-замминистра Минобороны Тимура Иванова потянулась цепочка. Это связано с тем, что в системе Минобороны многие годы формировался отработанный механизм хищения бюджетных средств. Основная сфера, где распространены такие преступления — это все, что связано с закрытым госзаказом. Вторая — IT, цифровая среда, внедрение цифровизации и искусственного интеллекта, там могут доходить откаты до 70% от стоимости работ», — отметил он.
Кабанов добавил, что рост количества уголовных дел все еще не помогает победить коррупцию и предложил изменить подход государства.
«Вопрос в том, почему это существует? Потому что количество проверок и жесткость контроля, начиная с пандемии COVID-19, упала. Это такой подход, что не надо мешать бизнесу, давайте более мягкие условия. Мы должны многократно усилить систему, мониторинга и работать по принципу целесообразности и обоснованности закупок. Не всегда дешевые контракты являются правильными, а при этом должна быть ответственность, в том числе, за выполнение тех задач, которые ставятся в ожидаемом результате», — заключил собеседник НСН.
Ранее Кабанов рассказал НСН, кто является основными коррупционерами в России.
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