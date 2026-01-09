СМИ: Россия ударила «Орешником» по западу Украины

Предварительно, для этого использовался ракетный комплекс «Орешник». На всей территории страны объявили угрозу применения баллистических ракет средней дальности.

В Львовской области прилёт ракет слышали за 70 км от эпицентра, в небе видели мощное зарево. Предположительно, целью могло быть крупнейшее газовое хранилище в городе Стрый. В регионе пропало давление в газовых трубах: погасли котлы отопления, не работают бытовые плиты.

В «Орешнике» могла использоваться кинетическая боевая часть без взрывчатки. Об этом свидетельствуют кадры, на которых видна вспышка, похожая на молнию. При скорости свыше 5–6 махов ракете не требуется мощная взрывчатка: при резком торможении материал боевой части разогревается до плазмы и образует поле с огромной проникающей способностью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность уничтожения российской ракетной системы «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

