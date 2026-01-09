Трамп: Куба висит на волоске

По его словам, «Куба висит на волоске, у Кубы большие проблемы». Кроме того, глава государства заявил, что у Вашингтона не осталось возможностей для давления на эту латиноамериканскую страну, кроме вторжения и взрывов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал кубинское правительство серьёзной проблемой для Вашингтона и намекнул на возможные трудности для Гаваны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

