Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. Глава региона отметил, что есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. На местах работают оперативные службы.

Около полуночи в городе включили сирену — объявили ракетную опасность. Спустя примерно 10 минут прогремел сильный взрыв. В Белгороде и ряде районов области пропало электричество. Местные жители сообщают о перебоях с водой, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее Гладков заявил, что глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

