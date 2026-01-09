Соответствующий запрос об этом в европейскую Службу внешних действий направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. Из ответа следует, что «в течение последних 100 лет Россия — а до этого СССР — предпринимала неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за её пределами».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за враждебности к РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

