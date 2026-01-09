В ЕС не смогла разъяснить, на какие 19 стран якобы нападала Россия
Дипслужба Европейского союза не смогла назвать 19 стран, на которые, по словам её главы Каи Каллас, Россия «нападала за последние 100 лет», сообщает ТАСС.
Соответствующий запрос об этом в европейскую Службу внешних действий направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. Из ответа следует, что «в течение последних 100 лет Россия — а до этого СССР — предпринимала неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за её пределами».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за враждебности к РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
