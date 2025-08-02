МВД обещает миллион рублей за поимку главаря киллеров Шестерина
МВД пообещало вознаграждение в размере одного миллиона рублей за любые сведения, которые могут привести к поимке наемного убийцы Владимира Шестерина, пишет Lenta.ru.
Шестерин находится в розыске с 2012 года. Известно, что он состоял в группировке, которую финансировал криминальный авторитет по имени Кадин. На счету Шестерина и его подельников как минимум несколько убийств.
В районе 2010 года Шестерин исчез и больше не выходил на связь. Попытка его задержания в 2012 году провалилась: преступник сбежал от оперативников через запасной выход детского сада, куда отвел ребенка. При этом правоохранительные органы не исключают, что мужчина с тех пор может быть давно мертв.
Ранее в Москве задержали двух членов Ореховской преступной группировки, которая совершала убийства и разбойные нападения в конце 90-х годов и начале 2000-х, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru