МВД обещает миллион рублей за поимку главаря киллеров Шестерина

Шестерин находится в розыске с 2012 года. Известно, что он состоял в группировке, которую финансировал криминальный авторитет по имени Кадин. На счету Шестерина и его подельников как минимум несколько убийств.

В районе 2010 года Шестерин исчез и больше не выходил на связь. Попытка его задержания в 2012 году провалилась: преступник сбежал от оперативников через запасной выход детского сада, куда отвел ребенка. При этом правоохранительные органы не исключают, что мужчина с тех пор может быть давно мертв.

Ранее в Москве задержали двух членов Ореховской преступной группировки, которая совершала убийства и разбойные нападения в конце 90-х годов и начале 2000-х, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

