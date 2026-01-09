В NASA решили досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС на Землю
Глава NASA Джаред Айзекман объявил журналистам о решении отозвать команду миссии Crew-11 с Международной космической станции раньше запланированного срока.
Причиной стало заболевание одного из членов экипажа, детали которого не уточняются. Айзекман отметил, что решение принято в интересах безопасности астронавтов. Их возвращение на Землю ожидается в ближайшие дни, однако точная дата не называется.
Ранее ведомство опубликовало заявление о переносе выхода в открытый космос из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа миссии. В NASA подчеркнули, что космонавт находится в стабильном состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
