В NASA решили досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС на Землю

Глава NASA Джаред Айзекман объявил журналистам о решении отозвать команду миссии Crew-11 с Международной космической станции раньше запланированного срока.

Маск: Администрация Байдена запрещала спасать астронавтов с МКС до выборов

Причиной стало заболевание одного из членов экипажа, детали которого не уточняются. Айзекман отметил, что решение принято в интересах безопасности астронавтов. Их возвращение на Землю ожидается в ближайшие дни, однако точная дата не называется.

Ранее ведомство опубликовало заявление о переносе выхода в открытый космос из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа миссии. В NASA подчеркнули, что космонавт находится в стабильном состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: roscosmos.ru
