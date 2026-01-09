СМИ: В Киеве и Львове прогремели взрывы

В Киеве и Львове произошли взрывы, сообщает РИА Новости.

Как уточнил мэр Львова Андрей Садовый, повреждения получил объект критической инфраструктуры в области.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли ракетный удар по западу Украины. Предварительно, для этого использовался ракетный комплекс «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / dpa
