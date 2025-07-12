В московском профсоюзе полиции допустили работу дознавателей без высшего образования
В России необходимо укреплять дознание и следственную систему, чтобы специалисты именно раскрывали преступления, а не делали план по раскрываемости.
В работе дознавателей важнее не высшее образование, а опыт, при этом, если его будут передавать в отделах старые сотрудники новым, тогда к работе дознавателями спокойно можно будет допускать людей со средним образованием. Об этом в беседе с НСН заявил глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов.
Ранее стало известно, что в МВД из-за дефицита кадров упростили требования к дознавателям. Теперь им достаточно будет иметь диплом о среднем образовании по направлениям «юриспруденция» или «обеспечение законности и правопорядка». Раньше требовалось исключительно высшее образование.
В связи с этим расследовать преступления смогут и 18-летние выпускники школ полиции без опыта работы и диплома об окончании юрфака. Однако, по мнению Суслова, в работе дознавателей главное — наличие не высшего образования, а опыта.
«Дознаватели занимаются достаточно несложными уголовными делами. Нужно ли им высшее образование? Лично мое мнение, в низовом звене высшее юридическое образование особо не нужно. Для расследования такого преступления, например, как мелкая кража — главное знать формальности. Главное — опыт. А сейчас с опытом крайне плачевно. Сотрудников не хватает, текучка огромная. Когда я пришел работать, с нами работали опытные сотрудники, они передавали свой опыт. Зарплаты... Сейчас объявили, что сотрудникам полиции повысят денежное содержание аж на 4,5%. Это смешно. Да, конечно, желательно бы иметь сотрудника с высшим образованием. Но для дознавателя — главное опыт работы», - объяснил он.
При этом глава профсоюза рассказал, чем именно занимаются дознаватели.
«Они не занимаются сложными преступлениями, как например, следователи. Дознаватель занимается уголовными делами меньшей тяжести. Тяжкие, особо тяжкие составы — это все следствие. Дознаватель, например, занимается кражей, но не в особо крупном размере. Например, когда постовой задержал преступника на краже. При этом дознаватель может расследовать неочевидные преступления, когда лица нет, а факт совершения преступления — есть, но оно не тяжкое», - добавил он.
Между тем, Суслов отметил, что сейчас в России тяжкие преступления могут расседлывать и начинающие следователи без опыта.
«В СССР следователь получал профильное образование в юридическом институте или в учебном заведении МВД на факультете следствия. Либо сотрудник, придя на службу, заочно получал высшее образование, потом стажировался в должности помощника следователя. И только отработав в органах не менее пяти лет, он становился следователем. Сейчас приходит мальчишка с юридическим образованием, его сразу же назначают следователем и отправляют расследовать тяжкие или особо тяжкие дела», - сказал глава профсоюза.
По его мнению, в России следует укрепить следственную систему и дознание.
«Если бы у нас была нормальная судебная система, то в этом (в работе дознавателей без высшего образования - прим. НСН) не было бы ничего страшного. А у нас как: дело в суд попало — оправдательного приговора уже не будет, если, конечно, это не суд присяжных. Сейчас на судью можно оказать давление свыше. Поэтому необходимо как можно больше укреплять дознание, следственную систему, чтобы там были профессионалы. Для этого нужно их учить. Чтобы люди занимались именно раскрытием преступлений, а не делали план по раскрываемости. Если будет достаточно подготовленная база для обучения и стажировки дознавателей в отделах, тогда можно допускать людей со средним образованием», - заключил собеседник НСН.
Ранее Игорь Суслов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что рост подростковой преступности объясняется тем, что в школе атрофировалась воспитательная функция, подросткам прививают чувство безнаказанности, а у правоохранителей не получается бороться с подростковой преступностью из-за дефицита кадров, обилия бумажной работы и крайне низких зарплат.
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