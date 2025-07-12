В московском профсоюзе полиции допустили работу дознавателей без высшего образования

Ранее стало известно, что в МВД из-за дефицита кадров упростили требования к дознавателям. Теперь им достаточно будет иметь диплом о среднем образовании по направлениям «юриспруденция» или «обеспечение законности и правопорядка». Раньше требовалось исключительно высшее образование.

В связи с этим расследовать преступления смогут и 18-летние выпускники школ полиции без опыта работы и диплома об окончании юрфака. Однако, по мнению Суслова, в работе дознавателей главное — наличие не высшего образования, а опыта.