Задержаны 11 протестующих против сноса ВНИИБ в Санкт-Петербурге
При протестах против сноса бывшего здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Санкт-Петербурге задержаны 11 человек, сообщает 78.ru.
Их подозревают в мелком хулиганстве и хулиганстве, что подразумевает как административную, так и уголовную ответственность. Во время акции протестующие, пытаясь помешать строителям, бросались под технику. Один из задержанных применил против силовика перцовый баллончик.
Борьба за сохранение здания ведется с 2019 года, однако попытки признать его объектом культурного наследия не увенчались успехом. Судебная экспертиза, включая разбирательство в Верховном суде, не подтвердила его историческую и архитектурную ценность.
