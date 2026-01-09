Задержаны 11 протестующих против сноса ВНИИБ в Санкт-Петербурге

При протестах против сноса бывшего здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Санкт-Петербурге задержаны 11 человек, сообщает 78.ru.

Их подозревают в мелком хулиганстве и хулиганстве, что подразумевает как административную, так и уголовную ответственность. Во время акции протестующие, пытаясь помешать строителям, бросались под технику. Один из задержанных применил против силовика перцовый баллончик.

Борьба за сохранение здания ведется с 2019 года, однако попытки признать его объектом культурного наследия не увенчались успехом. Судебная экспертиза, включая разбирательство в Верховном суде, не подтвердила его историческую и архитектурную ценность.

