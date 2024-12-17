Месть за «Солнцепёк»: Убийство генерала Кириллова в Москве готовилось несколько месяцев

«Надо иметь в виду, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А “Солнцепек” традиционно входят в состав войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В этом отношении войска РХБЗ доставляют массу неприятностей и неудобств нашим противникам в зоне спецоперации. Заказчики этого теракта могли находиться и на Украине, и на Западе, например, в ЦРУ. Точку здесь может поставить только следствие», — сказал Манойло.

Политолог предположил, что теракт готовился на протяжении длительного времени, а члены диверсионной группы поодиночке забрасывались в Москву.

«Думаю, что в Москве исполнителей не нашлось бы, потому что речь идет об организации теракта в отношении представителя высшего руководства Минобороны. Полагаю, действовала диверсионная группа, которая, возможно, в течение длительного времени забрасывалась сюда поодиночке и на месте обеспечивалась материалами, необходимыми для конструирования взрывного устройства. Это наиболее вероятный сценарий. За этим терактом стоит довольно серьезная работа», — подчеркнул собеседник НСН.

Он объяснил, что предотвратить подобные инциденты можно, усилив агентурную работу.

«Теракт был организован украинскими спецслужбами. Методы, которые позволяют предотвратить такого рода инциденты, известны: в первую очередь, это оперативная и агентурная работа спецслужб, потому что лучший способ предотвращения теракта — это получение информации о подготовке заранее. Ее можно получить только от своих оперативных агентурных источников. К каждому руководителю высокого ранга персональную охрану не поставишь, тем более, что ее эффективность будет ограничена только ее функционалом. Должны быть источники среди противников, которые предоставляли бы информацию о подготовке подобного рода диверсий», - добавил он.

Манойло допустил, что главной целью террористов из ВСУ являются руководители силовых ведомств.

«Необязательно с самого начала в фокусе теракта был именно Кириллов, хотя он был одним из самых эффективных российских генералов, под его руководством войска РХБЗ образцово действовали, в том числе в зоне спецоперации России на Украине. Скорее всего, создавались глубоко законспирированные иностранной разведкой ячейки для проведения подобного рода терактов в отношении тех представителей российских ведомств и силовых структур, на которых укажут создатели этой сети. Жертвой теракта мог стать практически любой руководитель среднего звена», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что жители ЖК «Среда» в Москве, где был убит Кириллов, несколько лет жаловались на работу управляющей компании и систем безопасности.

