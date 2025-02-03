Саперы завершили работу на месте взрыва в ЖК «Алые паруса»
Саперы МВД завершили обследование здания в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, где утром произошел взрыв, и покинули территорию. При этом оцепление на месте происшествия остается, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, взрыв прогремел в подъезде высотного дома на Авиационной улице. В результате погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Позднее в больнице скончался один из пострадавших — основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
СК России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более человек и незаконном обороте оружия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru