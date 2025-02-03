Саперы завершили работу на месте взрыва в ЖК «Алые паруса»

Саперы МВД завершили обследование здания в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, где утром произошел взрыв, и покинули территорию. При этом оцепление на месте происшествия остается, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, взрыв прогремел в подъезде высотного дома на Авиационной улице. В результате погиб один человек, еще четверо получили ранения.