МВД: Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в ЖК «Алые паруса»

МВД подтвердило гибель одного человека в результате ЧП в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом сообщает «МВД Медиа».

СМИ: Взрыв в ЖК в Москве был покушением на главу Федерации бокса ДНР

«Сегодня в полицию поступило сообщение об инциденте в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице... Обнаружены повреждения остекления фойе первого этажа, а также задымление», — заявили правоохранители.

По данным МВД, в результате происшествия погиб один человек, четверо получили телесные повреждения. Специалисты проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств ЧП.

Ранее в подъезде ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным департамента здравоохранения Москвы, четверо пострадавших в результате ЧП находятся в тяжелом состоянии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеВзрывМоскваМВД

Горячие новости

Все новости

партнеры