МВД: Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в ЖК «Алые паруса»
МВД подтвердило гибель одного человека в результате ЧП в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом сообщает «МВД Медиа».
«Сегодня в полицию поступило сообщение об инциденте в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице... Обнаружены повреждения остекления фойе первого этажа, а также задымление», — заявили правоохранители.
По данным МВД, в результате происшествия погиб один человек, четверо получили телесные повреждения. Специалисты проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств ЧП.
Ранее в подъезде ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным департамента здравоохранения Москвы, четверо пострадавших в результате ЧП находятся в тяжелом состоянии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru