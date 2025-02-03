МВД: Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в ЖК «Алые паруса»

«Сегодня в полицию поступило сообщение об инциденте в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице... Обнаружены повреждения остекления фойе первого этажа, а также задымление», — заявили правоохранители.

По данным МВД, в результате происшествия погиб один человек, четверо получили телесные повреждения. Специалисты проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств ЧП.

Ранее в подъезде ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным департамента здравоохранения Москвы, четверо пострадавших в результате ЧП находятся в тяжелом состоянии.

