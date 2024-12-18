«Смешные» отрицания и месть за правду: СБУ признались в убийстве генерала Кириллова
Пока в США опровергают какую-либо причастность к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова, в России уже пророчат возможный ответ «Орешником», а источники New York Times прямо подтверждают ответственность Украины за этот теракт.
Ответственность за теракт в Москве, в котором погиб генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов, взяли на себя спецслужбы Украины, утверждает New York Times со ссылкой на неназванного чиновника из Службы безопасности Украины (СБУ).
Газета утверждает, что Украина несет ответственность за произошедшее. Также источник отметил, что генерал Кириллов считался «законной целью».
При этом New York Times также сообщил, что СБУ получили видеозапись, на которой два человека покидают здание незадолго до взрыва. В материале утверждается, место и время записи совпадают с местом происшествия, а на кадрах можно разглядеть самокат, в котором было заложено взрывное устройство.
ЗАКАЗЧИКИ БЫЛИ ОЧЕВИДНЫ
Теракт, в котором погиб Кириллов и его помощник, произошел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Когда мужчины выходили из подъезда, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в стоящий рядом самокат. В результате сильнейшего взрыва мужчины скончались на месте.
Как позднее сообщили в Следственном комитете, по данному происшествию было заведено уголовное дело сразу по трем статьям.
Об ответственности Украины за это преступление вчера заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале и призвал в ответ ликвидировать главарей киевского режима.
Миронов отметил, что не имеет значения «Орешник», «Кинжал», пуля или яд», однако с террористами должно быть покончено.
«В ответ на убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова надо ликвидировать главарей киевского режима, одного за другим. Уверен: все фамилии, адреса, явки и пароли нашим спецслужбам и военным хорошо известны. Террористический режим Зеленского в агонии – это самое опасное состояние, которое пора прекратить. «Орешник», «Кинжал», пуля или яд – не имеет значения, но конец у террористов должен быть только один!», - написал он.
При этом политик выразил уверенность, что без «прямого согласия США здесь не обошлось».
С ним солидарен и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который указал, что заказчики жестокого преступления находятся в Киеве. По его словам, России следует сделать всё необходимое для их уничтожения.
«Заказчики эти тоже известны - это военно-политическое руководство Украины», - подчеркнул он и добавил, что «правоохранительные органы должны найти убийц в России».
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет присоединился к хору голосов, указывающих на вину Киева, и пообещал исполнителям и заказчикам убийства Кириллова суровое возмездие.
«России хорошо известно, что такое терроризм. Нет сомнений, что мы в кратчайшие сроки установим, достанем и покараем каждого, кто причастен к теракту. Уверен, что никому не получится нас запугать, чтобы поколебать нашу решимость, стойкость и веру в силу единого народа. Не сомневаюсь, что все исполнители и заказчики понесут самое суровое возмездие», - сказал он РИА Новости.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за жестокий теракт на Запад.
«Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы. Следствие установит детали: кто убивал, кто заказывал. Только уже сейчас ясно: есть и третья категория преступников - кто стимулировал, кто взращивал, кто молчаливо поощрял», - написала она в своем Telegram-канале.
Она также упрекнула западные страны в отсутствии какой-либо реакции на теракт.
СМЕШНЫЕ ОТРИЦАНИЯ
Опровержение причастности к убийству не заставило себя долго ждать. Так, официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер в беседе с РИА Новости заявил, что США не имеют никакого отношения к теракту в Москве.
«Могу вам сказать, что США не знали об этом заранее и не принимали в этом участия», - резюмировал он.
Он также ушел от ответа на вопрос о возможных контактах США и Украины после убийства генерала-лейтенанта.
«У меня нет информации о приватных коммуникациях, чтобы говорить о них сегодня», — сказал он. По словам Миллера, каждая страна может самостоятельно сообщить о степени своего участия.
При этом Пентагон также отверг причастность США к ликвидации Кириллова. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают и не содействуют подобной деятельности.
На подобные «отмазки» быстро отреагировала Захарова, заявив, что эти заявления властей США о непричастности просто смешны. По ее словам, все доказательства налицо, так как Вашингтон ни разу не осудил теракты Киева, приводит ее слова ТАСС.
«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие. Доказательство налицо: Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства», - указала дипломат.
То, что такого рода действия не останутся без последствий ясно дал понять первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. В своем Telegram-канале он написал, что Россия намерена поднять в Совете Безопасности ООН вопрос об этом теракте на запрошенном РФ заседании 20 декабря.
«Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», - написал он.
ОХОТА ВЕЛАСЬ ДАВНО?
При этом губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале сообщил, что погибший при взрыве в Москве начальник РХБЗ ВС РФ Кириллов жаловался на начавшуюся на него охоту со стороны противника.
В опубликованном видеообращении Ситников заявил, что Кириллов – его земляк, он ранее был почетным гражданином Костромской области, а также его другом и товарищем.
«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась», - сказал Ситников.
По мнению Ситникова, причиной такой «кровавой охоты» стал тот факт, что под руководством Кириллова была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины.
С ним солидарен и посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В своем Telegram-канале он написал, что доказательства, которые приводил Кириллов, стали для кого-то угрожающими и болезненными.
Что касается возможного ответа на такое злодеяние по отношению к РФ, то первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в беседе с НСН заявил, что им могут стать массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины, в частности, баллистическими ракетами средней дальности «Орешник».
«Ответного теракта не будет, мы не будем избирательно уничтожать украинских генералов. А вот удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины будет вполне адекватным ответом. Могут быть и массированные удары баллистическими ракетами средней дальности “Орешник”, по крайней мере, об этом уже было объявлено», - подчеркнул он.
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