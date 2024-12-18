ЗАКАЗЧИКИ БЫЛИ ОЧЕВИДНЫ

Теракт, в котором погиб Кириллов и его помощник, произошел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Когда мужчины выходили из подъезда, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в стоящий рядом самокат. В результате сильнейшего взрыва мужчины скончались на месте.

Как позднее сообщили в Следственном комитете, по данному происшествию было заведено уголовное дело сразу по трем статьям.

Об ответственности Украины за это преступление вчера заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале и призвал в ответ ликвидировать главарей киевского режима.

Миронов отметил, что не имеет значения «Орешник», «Кинжал», пуля или яд», однако с террористами должно быть покончено.

«В ответ на убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова надо ликвидировать главарей киевского режима, одного за другим. Уверен: все фамилии, адреса, явки и пароли нашим спецслужбам и военным хорошо известны. Террористический режим Зеленского в агонии – это самое опасное состояние, которое пора прекратить. «Орешник», «Кинжал», пуля или яд – не имеет значения, но конец у террористов должен быть только один!», - написал он.

При этом политик выразил уверенность, что без «прямого согласия США здесь не обошлось».

С ним солидарен и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который указал, что заказчики жестокого преступления находятся в Киеве. По его словам, России следует сделать всё необходимое для их уничтожения.