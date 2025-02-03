Медицинский вертолет прибыл эвакуировать раненых при взрыве в «Алых Парусах»

Руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов выехал на место инцидента. Возбуждено уголовное дело, статья пока не уточняется. В оперативных службах сообщили, что пострадали четыре человека, один погиб.

По данным Telegram-канала Baza, сейчас взрывотехники проверяют лифты, шахты, холлы и парковки на предмет других СВУ.

Ранее СМИ сообщили, что взрыв мог быть покушением на главу Федерации бокса Донецкой Народной Республики, создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, напоминает RT.