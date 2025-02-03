Медицинский вертолет прибыл эвакуировать раненых при взрыве в «Алых Парусах»
К жилому комплексу «Алые паруса», где ранее произошел взрыв, прилетел медицинский вертолет, сообщают очевидцы.
Руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов выехал на место инцидента. Возбуждено уголовное дело, статья пока не уточняется. В оперативных службах сообщили, что пострадали четыре человека, один погиб.
По данным Telegram-канала Baza, сейчас взрывотехники проверяют лифты, шахты, холлы и парковки на предмет других СВУ.
Ранее СМИ сообщили, что взрыв мог быть покушением на главу Федерации бокса Донецкой Народной Республики, создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID
- В ДТП с автобусом и «Камазом» в Ленобласти погибли двое, 17 пострадали
- МВД Грузии: На акции протеста у въезда в Тбилиси задержали более 30 человек
- Четверо человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК «Алые паруса»
- В аэропортах Махачкалы, Грозного и Владикавказа сняли ограничения
- Медицинский вертолет прибыл эвакуировать раненых при взрыве в «Алых Парусах»
- Россияне направили 554 жалобы в ЦБ из-за размера начислений процентов по вкладам
- Трамп заявил, что прекратит финансирование ЮАР из-за нарушений прав человека
- СМИ: Взрыв в ЖК в Москве был покушением на главу Федерации бокса ДНР
- В горах Сочи шестилетний ребенок упал с 20-метровой высоты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru