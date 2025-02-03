Очередное покушение: В Москве произошел взрыв по «украинской» схеме
В результате взрыва в столичном ЖК пострадал президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, правоохранители считают произошедшее покушением, а депутаты - украинским терактом.
Взрыв раздался в одном из подъездов дома №77 элитного жилого комплекса «Алые паруса» на Авиационной улице в районе 9:50. Как сообщили очевидцы, в холле первого этажа сдетонировал некий предмет, напоминающий гранату. Четверо человек пострадали, один человек погиб.
Среди раненых - президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» 46-летний Армен Саркисян. Он работал с российскими бойцами в Горловке. На Украине Саркисян объявлен в розыск. В декабре минувшего года ему предъявили обвинение в том числе за участие в создании вооруженных формирований, ведущих боевые действия против ВСУ.
Сейчас Саркисян находится в коме. Врачам пришлось ампутировать ему ногу, передает РИА Новости. Специалисты оценивают его состояние как тяжелое.
УКРАИНСКИЙ СЛЕД?
Оперативные службы считают, что покушение на Саркисяна было заказным и тщательно спланированным. Силовики считают, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер. По предварительным данным, злоумышленник мог разместить СВУ в диване или кресле, стоящих в холле подъезда. По данным Telegram-канала Mash, привести в действие СВУ могли дистанционно, с помощью камер видеонаблюдения по «украинской» схеме. Взрывчатка сработала, когда жертва выходила из лифта. По информации источника «Известий», перед взрывом в подъезд зашел неизвестный мужчина. Вероятно, он был в сопровождении охраны.
В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил уверенность, что взрыв в столичном ЖК был выгоден Украине.
«В любом случае это украинский след, какой бы он извилистый ни был. Первый вопрос: кому выгодно? Выгодно это Украине, точнее, ее террористическому режиму. Украина давно своими действиями, ударом по интернету в Судже, да и многими другими действиями, где погибают мирные люди, доказала свою террористическую сущность. Поэтому здесь удивляться нечему», - заявил депутат в беседе с NEWS.ru.
Вторым пострадавшим при взрыве был охранник Саркисяна - Олег Касперович. Он фигурировал в списке «Миротворца» (организация признана террористической и запрещена в России) как бывший подполковник ВСУ. В прошлом году украинские Telegram-каналы публиковали угрозы в адрес Касперовича. В базе «Миротворца» указано, что в 2014 он не прибыл в военные пункты сбора.
Мощность взрывного устройства составила до одного килограмма в тротиловом эквиваленте, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Собеседник РИА Новости оценивал мощность устройства в 300 граммов тротила. В результате взрыва повреждения получили четыре лифта, отмечает RT.
«Наши службы сработали хорошо. Я подошел к подъезду - везде были стекла, осколки, лежало тело. Сотрудники правоохранительных органов сказали, что заходить нельзя, так как может быть и второй взрыв. Нас всех попросили уйти, что мы и сделали. Как сказал мой друг, покушение было на нашего соседа Армена. У нас консьержи работают круглосуточно, они очень хорошо работают», - рассказал один из жильцов журналистам.
Сейчас спасатели завершили работу на месте взрыва в жилом комплексе на северо-западе Москвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Выяснение обстоятельств и расследование контролирует столичная прокуратура.
Ранее, 17 декабря 2024 года, в результате взрыва, произошедшего на Рязанском проспекте в Москве, погибли двое военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда жертвами инцидента стали генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник
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