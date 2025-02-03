Очередное покушение: В Москве произошел взрыв по «украинской» схеме

Среди раненых - президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» 46-летний Армен Саркисян. Он работал с российскими бойцами в Горловке. На Украине Саркисян объявлен в розыск. В декабре минувшего года ему предъявили обвинение в том числе за участие в создании вооруженных формирований, ведущих боевые действия против ВСУ.

Сейчас Саркисян находится в коме. Врачам пришлось ампутировать ему ногу, передает РИА Новости. Специалисты оценивают его состояние как тяжелое.