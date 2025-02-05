СМИ: Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус сити холл» завершилось
Предварительное следствие по делу о теракте в красногорском концертном зале «Крокус сити холл», в результате которого погибли 146 человек, закончилось, оно длилось 11 месяцев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на адвокатов.
По данным Telegram-канала, в рамках расследования правоохранители опросили больше 1700 человек, 800 из которых свидетели.
Последнее продление предварительного следствия было до 24 декабря 2024 года. Теперь с материалами дела должны ознакомиться адвокаты и далее оно будет направлено в суд.
Ранее глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заявил, что СК выдвинул обвинения в отношении 27 человек по делу о теракте в «Крокусе», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru