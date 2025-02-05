СМИ: Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус сити холл» завершилось

Предварительное следствие по делу о теракте в красногорском концертном зале «Крокус сити холл», в результате которого погибли 146 человек, закончилось, оно длилось 11 месяцев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на адвокатов.

По данным Telegram-канала, в рамках расследования правоохранители опросили больше 1700 человек, 800 из которых свидетели.