СМИ: Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус сити холл» завершилось

Предварительное следствие по делу о теракте в красногорском концертном зале «Крокус сити холл», в результате которого погибли 146 человек, закончилось, оно длилось 11 месяцев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на адвокатов.

По данным Telegram-канала, в рамках расследования правоохранители опросили больше 1700 человек, 800 из которых свидетели.

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Последнее продление предварительного следствия было до 24 декабря 2024 года. Теперь с материалами дела должны ознакомиться адвокаты и далее оно будет направлено в суд.

Ранее глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заявил, что СК выдвинул обвинения в отношении 27 человек по делу о теракте в «Крокусе», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Крокус Сити ХоллУголовное Дело

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