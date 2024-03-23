Спасибо врачам: Медики боролись за жизни пострадавших в теракте в «Крокусе»

«Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления», - подчеркнул президент в обращении к россиянам после теракта.

Лечат в Москве и Подмосковье

Пострадавших в теракте доставляли в больницы Москвы и Подмосковья: в Химки, Красногорск и Одинцово, в столичный НИИ имени Склифосовского, сообщал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По последним данным СК РФ, в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о госпитализации 115 человек: пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии.

Когда врачи скорой помощи Москвы и Московской направлялись к «Крокус Сити Холлу», а в больницах готовили операционные и палаты, регионы тоже спешили предложить свою помощь для лечения пострадавших в теракте.