Спасибо врачам: Медики боролись за жизни пострадавших в теракте в «Крокусе»
Медики Москвы и Московской области мобилизовали все силы, чтобы спасать пострадавших и раненых в теракте в «Крокус Сити Холле». Их поблагодарил президент Путин и пациенты.
Президент России Владимир Путин в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» поблагодарил врачей, которые спасают жизни пострадавшим.
«Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления», - подчеркнул президент в обращении к россиянам после теракта.
Лечат в Москве и Подмосковье
Пострадавших в теракте доставляли в больницы Москвы и Подмосковья: в Химки, Красногорск и Одинцово, в столичный НИИ имени Склифосовского, сообщал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По последним данным СК РФ, в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о госпитализации 115 человек: пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии.
Когда врачи скорой помощи Москвы и Московской направлялись к «Крокус Сити Холлу», а в больницах готовили операционные и палаты, регионы тоже спешили предложить свою помощь для лечения пострадавших в теракте.
«Калининградская область, Санкт-Петербург, все звонили и все предлагали свою помощь, готовы были выслать бригады, за что мы коллегам, конечно, благодарны», – рассказала зампред правительства РФ Татьяна Голикова в НИИ имени Склифосовского журналистам.
К оказанию помощи раненым привлекли ведущих специалистов: хирургов, анастазиологов, травматологов-ортопедов, раниматологов, сосудистых хирургов. Более 80 бригад скорой помощи, по последним данным, работали с пострадавшими. Также, по словам министра здравоохранения страны Михаила Мурашко, привлекли службу медицины катастроф.
«Более 80 бригад скорой помощи»
Первыми в «Крокус Сити Холл» прибыли и зашли внутрь сотрудники Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП). Они осуществляют сортировку пострадавших и их логистику. Скорые, забравшие пациентов, зажигали свет – так принято в службе. Если света в салоне машины нет, значит, скорая свободна.
«От подстанции до «Крокуса» мы ехали 12 минут, но мы там были не первые. Первая бригада скорой помощи, насколько я знаю, прибыла на место уже через 4 минуты. Ехали мы буквально одной колонной со спецсигналами по Москве и потом — до Красногорска... Приходила информация — 55 бригад отправлено, 70, 80… В итоге на месте работали 85 бригад скорой помощи из Москвы и Московской области», – рассказал врач скорой MSK1.RU о работе во время теракта на условиях анонимности.
«Склиф» в Москве, больницы в Химках и Красногорске
Тяжелораненых накануне и ночью доставляли в основном в НИИ имени Склифосовского на вертолетах санавиации. Первый прилетел в медицинский центр около 22:00 часов вечера, писали «Известия» 22 марта.
По данным СМИ, в НИИ Склифосовского усилили охрану, проверяли автомобили на предмет возможного минирования.
Накануне в некоторых больницах на смену вызвали врачей экстренной помощи.
По словам руководителя Красногорской больницы № 1 Елены Морозовой, куда в первую очередь начали привозить пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле», медики, несмотря на вечер пятницы, вернулись на работу в течение 40 минут.
«Так как была пятница, многие из персонала уже ушли домой на выходные. Но в течение 40 минут все вернулись на свои рабочие места и находили здесь до тех пор, пока скорые не перестали прибывать», – цитирует ее «Комсомольская правда».
Первыми в красногорскую больницу доставили 21 человека – в состоянии разной степени тяжести.
«Пятерых мы отпустили сразу после оказания им амбулаторной помощи. 13 были срочно прооперированы. Несколько человек были отправлены на лечение в отделения», – отметила Морозова.
Посетители «Крокус Сити Холла» получили огнестрельные ранения, травмы во время давки при эвакуации, отравления угарным газом, ожоги разной степени.
На данный момент в Химкинской больнице остались четыре пострадавших после теракта в Красногорске, сообщили в медучреждении.
«В настоящий момент в нашей больнице остаются 4 пострадавших в Красногорске. В ближайшие время планируются перевод 3 из них в стационары, подведомственные Депздраву Москвы для продолжения лечения. Один пациент продолжит лечение в нашей больнице. Состояние всех оценивается как тяжелое», – цитирует Минздрав Подмосковья данные из больницы.
Ночью в Химкинской больнице побывали зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Они оценили работу врачей и встретились с пострадавшими.
«Хочу вас обнять и поблагодарить. Вы большие молодцы — спасаете жизни», — сказал медикам губернатор Воробьев.
Медики оказывают помощь в полном объеме, потребности в дополнительной донорской крови нет, сообщают в учреждениях здравоохранения.
Поделиться кровью
Жители Москвы и Подмосковья выстраиваются в очереди для сдачи крови пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Минздрав опубликовал список пострадавших и призвал всех доноров помочь согражданам.
За первый час работы центров крови Подмосковья уже более 600 доноров сдали кровь.
Одним из доноров на пункте сбора крови оказался участник специальной военной операции по защите Донбасса Шамсуд Абасаев, который только что вернулся из зоны СВО.
«Я пришел сдать кровь, потому что мы — россияне. Я всегда буду говорить, что нет сейчас других национальностей в России, есть только одна — русский. Я объясню: это не национальность, это — менталитет. Сейчас у людей горе», — заявил мужчина.
Известно, что Центр крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России осуществляет прием доноров крови и ее компонентов в субботу, 23 марта, с 08:30. Также сдать кровь можно в донорских центрах в Москве на улице Поликарпова, д. 14, стр. 1, ул. Бакинская, 31 и на ул. Шаболовка, д. 57.
Подробная информация о том, где могут сдать кровь для пострадавших жители Подмосковья, размещена на сайте министерства здравоохранения Московской области.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером в пятницу, 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». Спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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