Собянин посетил пострадавших при теракте в «Крокусе» в Боткинской больнице
Московский мэр Сергей Собянин посетил пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Боткинской больнице. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы подчеркнул, что сегодня в состоянии различной степени тяжести в медицинских учреждениях столицы находятся 80 человек. «Врачи самоотверженно борются за их жизни и выздоровление», — подчеркнул Собянин.
Он также поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим в «Крокус Сити Холле»: экипажи десятков автомобилей скорой помощи, сотрудников МЧС и вертолетчиков.
Обратился мэр Москвы и к тем, кто сдает кровь для раненых при теракте. «В трагедии проявляются настоящее сострадание и мужество», — заявил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что власти Москвы и Московской области окажут поддержку пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» в размере от 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru