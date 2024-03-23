Собянин посетил пострадавших при теракте в «Крокусе» в Боткинской больнице

Мэр Москвы подчеркнул, что сегодня в состоянии различной степени тяжести в медицинских учреждениях столицы находятся 80 человек. «Врачи самоотверженно борются за их жизни и выздоровление», — подчеркнул Собянин.

Он также поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим в «Крокус Сити Холле»: экипажи десятков автомобилей скорой помощи, сотрудников МЧС и вертолетчиков.

Обратился мэр Москвы и к тем, кто сдает кровь для раненых при теракте. «В трагедии проявляются настоящее сострадание и мужество», — заявил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы и Московской области окажут поддержку пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» в размере от 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей.

