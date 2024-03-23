СМИ: Террористы на машине сбили ребенка около «Крокус Сити Холла»

Террористы на белом «Рено» сбили ребенка на большой скорости возле «Крокус Сити Холла», пишет РЕН ТВ.

Террорист заявил, что ему обещали полмиллиона рублей за стрельбу в «Крокусе»

По данным СМИ, пострадавший мальчик сейчас в реанимации с черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и переломом бедра. Его мама рассказала подробности произошедшего. По ее словам, они с сыном были на концерте и успели выбежать из зала, когда началась стрельба. В тот момент они подумали, что уже спаслись, но в это время вылетел автомобиль и «специально вырулил» на них и сбил ребенка на высокой скорости.

«Очень надеюсь, что возмездие к ним придет», — сказала она.

Спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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ФОТО: РИА Новости
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