СМИ: Террористы на машине сбили ребенка около «Крокус Сити Холла»

По данным СМИ, пострадавший мальчик сейчас в реанимации с черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и переломом бедра. Его мама рассказала подробности произошедшего. По ее словам, они с сыном были на концерте и успели выбежать из зала, когда началась стрельба. В тот момент они подумали, что уже спаслись, но в это время вылетел автомобиль и «специально вырулил» на них и сбил ребенка на высокой скорости.

«Очень надеюсь, что возмездие к ним придет», — сказала она.

Спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

