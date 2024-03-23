Сбер: Страховые выплаты пострадавшим в «Крокусе» произведут в упрощенном порядке
Выплаты постравдавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта произведут в упрощенном порядке страховые компании Сбера — СберСтрахование жизни и СберСтрахование. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Отмечается, что выплаты будут производить на основании минимального пакета документов. При этом клиенты СберСтрахования получат денежные средства при использовании данных ЗАГС. Это позволит не запрашивать документы у пострадавших, отметили в банке.
В Сбере также добавили, что заявить о страховом случае можно через приложение Сбербанк Онлайн, в мобильном приложении СберСтрахования и на сайте СберСтрахования жизни, где заявление поможет подать онлайн-ассистент.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что власти Москвы и Московской области окажут поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле» в размере от 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru