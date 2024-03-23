Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Российский лидер назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокусе». По его словам, террористов ждет только возмездие и забвение.
«Все те, кто стрелял и убивал людей — найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы», - сказал президент России.
Путин добавил, что в Москве и других регионах введены дополнительные антитеррористические меры, отмечает «Радиоточка НСН».
Теракт произошел вечеров пятницы, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших возросло до 115.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru