Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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Российский лидер назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокусе». По его словам, террористов ждет только возмездие и забвение.

«Все те, кто стрелял и убивал людей — найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы», - сказал президент России.

Путин добавил, что в Москве и других регионах введены дополнительные антитеррористические меры, отмечает «Радиоточка НСН».

Теракт произошел вечеров пятницы, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших возросло до 115.

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ФОТО: РИА Новости
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