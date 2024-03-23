Недопетая песня: Артисты предлагают помощь после теракта в «Крокусе»

«Мы еще его ищем. Не можем связаться», — заявил собеседник агентства.

Ранее концертный директор «Пикника» Юрий Чернышевский сообщил РБК, что один из музыкантов не выходит на связь. При этом артист якобы покинул здание «Крокус Сити Холла». Отмечалось, что другие участники группы не пострадали.

Последнюю запись артисты сделали в своем Telegram-канале после 22:00 в пятницу.

«Сегодня в Крокус Сити Холле произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. Мы следим за новостями в ожидании официальной информации», – говорится в сообщении.