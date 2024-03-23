Недопетая песня: Артисты предлагают помощь после теракта в «Крокусе»
Представители шоу-бизнеса отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле»: одни предлагают помощь, другие сворачивают выступления.
Одного из участников группы «Пикник» по-прежнему не нашли после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил директор коллектива в беседе с РИА Новости.
«Мы еще его ищем. Не можем связаться», — заявил собеседник агентства.
Ранее концертный директор «Пикника» Юрий Чернышевский сообщил РБК, что один из музыкантов не выходит на связь. При этом артист якобы покинул здание «Крокус Сити Холла». Отмечалось, что другие участники группы не пострадали.
Последнюю запись артисты сделали в своем Telegram-канале после 22:00 в пятницу.
«Сегодня в Крокус Сити Холле произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. Мы следим за новостями в ожидании официальной информации», – говорится в сообщении.
В пятницу вооруженные люди вошли в «Крокус Сити Холл» перед концертом «Пикника» и открыли огонь по зрителям. Также в зале произошли взрыв и пожар. После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным СМИ, в результате нападения погибли 82 человека, 183 пострадали.
На концерт «Пикника» продали около 6200 билетов, в числе зрителей также был актер Сергей Светлаков. Он выжил в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом артист сообщил в своих соцсетях.
«Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — написал артист.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) одним из первых предложил финансовую помощь родным погибших и пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он сделал видеообращение в своем Telegram-канале в пятницу вечером.
«Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», – заявил исполнитель.
Артист Григорий Лепс оказался наиболее эмоциональным. Он буквально осыпал проклятиями организаторов и исполнителей теракта.
«Страшная трагедия в концертном зале Крокус Сити Холл. Пусть будут прокляты те, кто это сделал! Пусть будут прокляты те, кто это организовал! Пусть будут прокляты те, кто это проплатил! И пусть будут прокляты те, кто об этом знал, и не предупредил! Гореть вам в аду! Каждого ждет возмездие!», – пригрозил артист в своем Telegram-канале.
Каждый исполнитель выражал соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, желал сил и духа, чтобы пережить горе.
Народный артист России Филипп Киркоров также выразил слова сочувствия коллеге по сцене Эмину Агаларову и его отцу Арасу, который является президентом компании Crocus Group, которой принадлежит «Крокус Сити Холл», где произошел теракт.
«Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова. Для нас, для артистов, «Крокус Сити Холл», концертный зал имени Муслима Магомаева – наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы все должны сплотиться. Эмин, Арас, я буду всегда рядом. Страшный вечер», – отметил певец в Telegram.
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом) сообщил в своем блоге, что готов со своей командой помочь пострадавшим и родным погибших в теракте.
«Мы готовы помочь вам и закрыть ваши расходы на мед. помощь, врачей, операции и т.д.», – говорится в публикации.
Марат Ахтареев, отец исполнителя, написал в комментариях, что гордится сыном.
На фоне произошедшей трагедии артисты переносят или отменяют концерты и гастроли. В их числе лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Он признался, что в первый момент, когда узнал о теракте в Москве, у него тряслись руки.
«У меня трясутся руки... Я узнал о том, что произошло в Москве, через минуту после окончания нашего концерта в Пензе. Послезавтра нас должны были ждать в Саратове. Но когда происходит такое, мы не можем продолжать петь и веселить людей. Уверен, что все наши зрители нас поймут. Мы переносим этот концерт», – заявил исполнитель в своем Telegram.
Также об отмене своих выступлений заявили Егор Крид, Полина Гагарина и ряд других исполнителей.
Согласно предварительным данным, автомобиль «Рено», использовавшийся для передвижения подозреваемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, был обнаружен минувшей ночью близ деревни Хацунь (Карачевский район, Брянская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По последним данным, к этому моменту в результате теракта погибло 93 человека, более сотни пострадало, сообщили в СК РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru