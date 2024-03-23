СК РФ: Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 133 человек
Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133 человек, сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве уточнили, что сейчас на месте ЧП продолжаются поисковые работы.
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в больницах после теракта остаются 107 пострадавших, один ребенок и 15 взрослых – в крайне тяжелом состоянии.
Спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru