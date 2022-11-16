Новые взрывы в Стамбуле: Столица Турции перестает быть безопасной
Спустя два дня после теракта в Стамбуле в другом районе города сгорели шесть автомобилей. Эксперты считают, что такие инциденты могут быть выгодны сразу нескольким странам.
В туристическом районе Стамбула загорелся автомобиль, пламя перекинулось еще на четыре машины, припаркованные рядом. Об этом сообщает Haberturk. Инцидент произошел спустя два дня после теракта в центре Стамбула.
По данным издания, водитель автомобиля заметил задымление и остановился на обочине, после чего огонь перекинулся на машины, находившиеся вблизи. Кроме того, был поврежден банкомат, стоявший неподалеку.
На место прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. Также место происшествия осмотрели сотрудники полиции. Данные о пострадавших не приводятся.
Газета Yeni Akit сообщила, что в результате пожара сгорели шесть автомобилей. При этом издание указало на звуки взрывов, предшествующих пожару, которые привели к панике среди населения Стамбула.
Так, инцидент произошел спустя два дня после теракта в центре Стамбула. На пешеходной улице Истикляль 13 ноября произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек, еще 81 — пострадал. По данным дипмиссии, среди пострадавших есть трое граждан России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. Позже прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу 14 ноября сообщил, что подозреваемый в совершении теракта задержан. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Позже в управлении безопасности Стамбула рассказали, что задержанная является гражданкой Сирии, ее зовут Ахлам Альбашир. Правоохранительные органы отметили, что она призналась в принадлежности к РПК.
Газета Yeni Şafak отмечала, что Ахлам Альбашир могла проходить обучение у американских военных. Альбашир на допросе призналась, что ее также инструктировал человек, близкий к главарю террористической организации PKK/YPG/SDG Ферхату Абди Шахину, известному также под именем Мазлум Кобани. Как отмечают турецкие силовики, женщина, следуя указаниям террористов, незаконно проникла на территорию Турции четыре месяца назад. Издание указывает, что она передвигалась по Стамбулу с мужчиной — членом организации, чтобы пара выглядела как муж и жена и не вызывала подозрений.
Между тем представители Рабочей партии Курдистана отрицают причастность к теракту в Стамбуле. Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на слова командира Народного центра обороны (PDC), связанного с РПК. По его словам, партия «не имеет никакого отношения к этому инциденту».
Тем временем Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не принимает соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле. Глава МВД раскритиковал соболезнование американского посольства, отметив, что «его можно оценить так, будто убийца одним из первых пришел на место теракта». Однако сам текст соболезнования министр не привел, но обвинил США в оказании поддержки Рабочей партии Курдистана.
Многие эксперты считают, что теракт в центре Стамбула мог быть выгоден сразу нескольким государствам. Турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что террористические организации могут использоваться странами в своих целях. По его словам, отказ Анкары от соболезнований Вашингтона означает призыв к США с просьбой отказаться от поддержки таких группировок.
«Обычно террористическая организация используется государствами, необязательно один заказчик, это выгодно может быть многим. Истикляль – самое активное место в Стамбуле, там много иностранных туристов. Цель – испугать общественность Турции, вызвать негатив по отношению к сирийцам, создать социальную напряженность. Я думаю, скоро станет известно, кто за этим стоит, многое проясняется», - сказал политолог.
Ранее президент России Владимир Путин принес турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом, который произошел в Стамбуле. Путин также выразил готовность взаимодействовать с Анкарой «в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 431 / сут.
Умерли
391 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 354 / сут.
- Исследование: Почти треть россиян согласна на «серые» зарплаты при их двукратном повышении
- Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали за получение взятки в 7 млн рублей
- Марочко заявил о попытках наступления ВСУ от Попасной до Харькова
- В Орловской области беспилотник атаковал нефтебазу
- Рогов рассказал о планах ВСУ начать наступление в Запорожской области до конца года
- Байден начал экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента с ракетами в Польше
- СМИ: Упавшую в Польше ракету выпустили украинские войска
- В «Группе Вагнера» заявили о разгроме украинских подразделений под Артемовском
- Полковник армии США в отставке заявил, что ЕС устал помогать Украине
- СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru