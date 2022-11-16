Новые взрывы в Стамбуле: Столица Турции перестает быть безопасной

По данным издания, водитель автомобиля заметил задымление и остановился на обочине, после чего огонь перекинулся на машины, находившиеся вблизи. Кроме того, был поврежден банкомат, стоявший неподалеку.

На место прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. Также место происшествия осмотрели сотрудники полиции. Данные о пострадавших не приводятся.

Газета Yeni Akit сообщила, что в результате пожара сгорели шесть автомобилей. При этом издание указало на звуки взрывов, предшествующих пожару, которые привели к панике среди населения Стамбула.