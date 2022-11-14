«Поддерживают террористов»: В Турции объяснили претензии к США на фоне трагедии

Террористические организации могут использоваться государствами в своих целях, Турция не обвиняет США в теракте в Стамбуле, но призывает Вашингтон отказаться от поддержки таких группировок, заявил турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.

Ранее министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу заявил, что Турция знает, откуда координировался теракт в центре Стамбула, и не принимает соболезнования, выраженные США.

«Это не говорит о том, что заказчик США, Турция долгое время обвиняла США в поддержании террористических организаций. Арестованная как раз является представителем этих организаций. Обвинение в этом смысле, чтобы США отказывались от поддержки этих организаций», - объяснил политолог.

По его словам, подобные акты могут быть выгодны сразу нескольким странам, основная цель – создать социальную напряженность в турецком обществе, усугубив непростые отношения с Сирией.