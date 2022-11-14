«Поддерживают террористов»: В Турции объяснили претензии к США на фоне трагедии
Турецкий политолог Исмаил Тогрул заявил НСН, что теракт в центре Стамбула мог быть выгоден сразу нескольким государствам.
Террористические организации могут использоваться государствами в своих целях, Турция не обвиняет США в теракте в Стамбуле, но призывает Вашингтон отказаться от поддержки таких группировок, заявил турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.
Ранее министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу заявил, что Турция знает, откуда координировался теракт в центре Стамбула, и не принимает соболезнования, выраженные США.
«Это не говорит о том, что заказчик США, Турция долгое время обвиняла США в поддержании террористических организаций. Арестованная как раз является представителем этих организаций. Обвинение в этом смысле, чтобы США отказывались от поддержки этих организаций», - объяснил политолог.
По его словам, подобные акты могут быть выгодны сразу нескольким странам, основная цель – создать социальную напряженность в турецком обществе, усугубив непростые отношения с Сирией.
«Обычно террористическая организация используется государствами, необязательно один заказчик, это выгодно может быть многим. Истикляль – самое активное место в Стамбуле, там много иностранных туристов. Цель – испугать общественность Турции, вызвать негатив по отношению к сирийцам, создать социальную напряженность. Я думаю, скоро станет известно, кто за этим стоит, многое проясняется. Я не думаю, что это связано с выборами, до выборов еще долго», - отметил собеседник НСН.
Взрыв на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел 13 ноября. В результате шесть человек погибли, более 80 пострадали. Минюст Турции признал произошедшее терактом. В совершении атаки подозревается гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которая на допросе призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
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