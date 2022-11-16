СМИ: пожар в Стамбуле произошел после нескольких взрывов
16 ноября 202205:15
Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, сообщает Yeni Akit.
По данным издания, это привело к панике среди жителей и гостей города. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование.
Пожар начался в автомобиле по неизвестной причине и распространился на другие транспортные средства. Шесть автомобилей пришли в негодность.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru