СМИ: пожар в Стамбуле произошел после нескольких взрывов

Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, сообщает Yeni Akit.

В Стамбуле произошел взрыв, горят машины

По данным издания, это привело к панике среди жителей и гостей города. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование.

Пожар начался в автомобиле по неизвестной причине и распространился на другие транспортные средства. Шесть автомобилей пришли в негодность.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывТурцияСтамбул
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры