Рабочая партия Курдистана отрицает участие в теракте в Стамбуле
Представители Рабочей партии Курдистана (РПК) отрицают причастность к теракту в Стамбуле. Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на слова командира Народного центра обороны (PDC), связанного с РПК.
По его словам, РПК «не имеет никакого отношения к этому инциденту». Представители партии также выразили соболезнования семьям жертв теракта.
Взрыв в центре Стамбула произошел 13 ноября. Его жертвами стали шесть человек, ранены более 80, среди пострадавших три российских гражданина.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что, по предварительным данным, за терактом стоят запрещенные в Турции организации — Рабочая партия Курдистана и Партия демократического единства. Он сообщил также, что в Турции знают «где координировалось нападение» и не принимают соболезнования США в связи со взрывом.
Турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН высказал мнение, что подобные террористические акты могут быть выгодны сразу нескольким странам, основная цель – создать социальную напряженность в турецком обществе, усугубив непростые отношения с Сирией.
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