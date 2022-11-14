Рабочая партия Курдистана отрицает участие в теракте в Стамбуле

Взрыв в центре Стамбула произошел 13 ноября. Его жертвами стали шесть человек, ранены более 80, среди пострадавших три российских гражданина.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что, по предварительным данным, за терактом стоят запрещенные в Турции организации — Рабочая партия Курдистана и Партия демократического единства. Он сообщил также, что в Турции знают «где координировалось нападение» и не принимают соболезнования США в связи со взрывом.

Турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН высказал мнение, что подобные террористические акты могут быть выгодны сразу нескольким странам, основная цель – создать социальную напряженность в турецком обществе, усугубив непростые отношения с Сирией.

