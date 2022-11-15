Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле училась у военных США

Гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которую подозревают в совершении теракта в Стамбуле, могла проходить обучение у американских военных, сообщает газета Yeni Şafak.

Она также рассказала, что имеет связи с Рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции. Обучение проходило в разведшколе этой организации.

«Она рассказала, что давали уроки американские солдаты в Сирии, и что ее готовили как офицера специальной разведки», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Рабочая партия Курдистана отрицает участие в теракте в Стамбуле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Взрыв в Стамбуле на улице Истикляль произошёл вечером 13 ноября, погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. Во время теракта пострадали трое граждан России, одной женщине потребовалась медицинская помощь.



