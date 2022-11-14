В Турции по делу о теракте задержаны 46 человек

В Турции задержали 46 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле. Об этом сообщил глава Минюста страны Бекир Боздаг, передает телеканал TRT.

Пахнет терактом: Кто и зачем устроил взрыв в центре Стамбула

Теракт в Стамбуле произошел в минувшее воскресенье, 13 ноября. Взрыв прогремел на одной из самых популярных у туристов улице Истикляль. Жертвами стали шесть человек, еще более 80 пострадали. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявлял, что за подрывом бомбы стоят сторонники Курдской рабочей партии.

Ранее сообщалось, что полиция задержала женщину, которая оставила сумку с взрывным устройством на улице Истикляль. Также был задержан еще 21 человек.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактТурцияСтамбул
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