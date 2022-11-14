Очевидец рассказал о том, что происходило в Стамбуле после теракта
Звёздный адвокат Сергей Жорин заявил, что когда в Стамбуле прогремел взрыв, на место происшествия прибыло большое количество правоохранителей, сообщает «Вечерняя Москва».
По словам юриста, сначала стражи порядка задержали не ту женщину, и даже хотели расстрелять её месте, однако потом выяснилось, что она невиновна.
«Всю ночь летали вертолёты в небе. До конца не было ясно, кто виновен в случившемся, долго выясняли», - отметил адвокат.
Жорин добавил, что в этот момент находился в гостинице, недалеко от места ЧП, и после взрыва всем постояльцам запретили покидать свои номера, а затем все гостиничные комплексы в городе были взяты под усиленную охрану.
Взрыв в Стамбуле на улице Истикляль произошёл вечером 13 ноября, погибли шесть человек. Ещё 81 человек получил ранения, в том числе трое россиянок, одна из которых была госпитализирована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Путин разрешил иностранцам служить в российской армии
- Kyodo: общую фотосессию на G20 отменили из-за присутствия России
- На Украине заявили, что формула мирных переговоров с Россией остается прежней
- Исследование: Ученые изучили влияние курящих родителей на развитие зависимости у детей
- Оппозиция в Австрии призвала отменить санкции против России
- Канада заявила о намерении ввести новые антироссийские санкции
- Очевидец рассказал о том, что происходило в Стамбуле после теракта
- Евгений Плющенко установил новый мировой рекорд
- Депутат Госдумы ответил на желание главы Еврокомиссии встретиться с Путиным
- Рабочая партия Курдистана отрицает участие в теракте в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru