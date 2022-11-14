Очевидец рассказал о том, что происходило в Стамбуле после теракта

По словам юриста, сначала стражи порядка задержали не ту женщину, и даже хотели расстрелять её месте, однако потом выяснилось, что она невиновна.

«Всю ночь летали вертолёты в небе. До конца не было ясно, кто виновен в случившемся, долго выясняли», - отметил адвокат.

Жорин добавил, что в этот момент находился в гостинице, недалеко от места ЧП, и после взрыва всем постояльцам запретили покидать свои номера, а затем все гостиничные комплексы в городе были взяты под усиленную охрану.

Взрыв в Стамбуле на улице Истикляль произошёл вечером 13 ноября, погибли шесть человек. Ещё 81 человек получил ранения, в том числе трое россиянок, одна из которых была госпитализирована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».