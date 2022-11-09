Генпрокурор России и министр юстиции Турции подписали двухлетнюю программу сотрудничества
Генпрокурор России Игорь Краснов назвал Турцию «важнейшим звеном в процедурах экстрадиции и транзитной перевозки лиц, выданных другими государствами в Россию». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. На встрече в Турции Генпрокурора России Игорь Краснов с министром Турции Бекиром Боздагом была подписана новая двухлетняя программа сотрудничества ведомств. Одним из ее ключевых направлений будет борьба с информационной преступностью, в том числе криминальным использованием криптовалют и иных виртуальных активов.
Другим важным направлением является обсуждение вопросов защиты бизнеса от любых злоупотреблений, в том числе коррупции. Говоря о борьбе с киберпреступлениями, Краснов рассказал о внесенном в прошлом году в Спецкомитет ООН проекте универсальной конвенции о противодействии использованию высоких технологий в преступных целях.
«Российский подход к документу предполагает криминализацию самого широкого круга деяний в этой сфере, так как подобные технологии широко применяются для продвижения экстремистских воззрений, попыток воздействия на политические режимы и умы простых людей», - заявил он.
Генпрокурор России добавил, что западные страны «сводят понимание киберпреступности лишь к узкому кругу компьютерных преступлений, что, на наш взгляд, не отражает суть проблемы». Комментируя защиту бизнеса от коррупции, Краснов заверил Боздага, что права иностранных инвесторов в России надежно защищены, в том числе усилиями органов прокуратуры.
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