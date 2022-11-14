Пострадавшую при теракте в Стамбуле россиянку госпитализировали

Россиянка, которая была ранена в результате теракта в Стамбуле, продолжает лечение в одной из больниц, сообщает РИА Новости.

Власти: Теракт в Стамбуле совершила связанная с РПК гражданка Сирии

В Генконсульстве РФ, уточнили, что пострадали трое граждан России, отношении двоих госпитализация не потребовалась.

«Третья пострадавшая в настоящее время проходит лечение в одной из стамбульских клиник», - сообщило генконсульство.

Взрыв в Стамбуле на улице Истикляль произошёл вечером 13 ноября, погибли шесть человек, ещё 81 получил ранения, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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