СМИ: В Индии разбился самолет со 130 пассажирами

Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился в Индии. Об этом сообщил портал ABP.

По предварительным данным, воздушное судно следовало в Лондон и потерпело крушение в штате Гуджарат в жилом районе близ аэропорта города Ахмедабад. Инцидент произошел после взлета.

Предположительно, на борту находились более 130 человек.

Аналогичные данные об авиакатастрофе предоставил телеканал News18. Других подробностей не приводится.

Ранее самолет потерпел крушение в городе Пхохан в Южной Корее, на борту находились четверо.

