СМИ: В Индии разбился самолет со 130 пассажирами
12 июня 202512:02
Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился в Индии. Об этом сообщил портал ABP.
По предварительным данным, воздушное судно следовало в Лондон и потерпело крушение в штате Гуджарат в жилом районе близ аэропорта города Ахмедабад. Инцидент произошел после взлета.
Предположительно, на борту находились более 130 человек.
Аналогичные данные об авиакатастрофе предоставил телеканал News18. Других подробностей не приводится.
Ранее самолет потерпел крушение в городе Пхохан в Южной Корее, на борту находились четверо.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двое погибли, шестеро пострадали в ДТП с тремя авто в Нижегородской области
- Посол США в России Трейси завершит свою миссию
- СМИ: В Индии разбился самолет со 130 пассажирами
- Россия планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне
- В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ
- На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа
- Умер бывший глава Владимирской области Николай Виноградов
- Сайт и приложение РЖД вновь подверглись DDoS-атаке
- Шаман выпустил новую песню «Гуляй, Россия!»
- Россия и КНДР обсуждают расширение географии авиасообщения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru