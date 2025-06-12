СМИ: Не менее 60 тел нашли на месте крушения самолета в Индии
12 июня 202515:01
Лайнер Boeing 787 Dreamliner, потерпевший катастрофу в индийском Ахмадабаде, упал на здание общежития для врачей. Об этом сообщает газета New Indian Express.
По данным издания, на месте крушения, в том числе на территории общежития, было найдено не менее 60 тел.
Кроме того, телеканал NDTV сообщил, что на земле пострадали не менее 20 студентов-медиков.
Ранее президент РФ выразил властям Индии соболезнования в связи с крушением самолёта авиакомпании Air India в Ахмедабаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru