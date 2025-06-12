СМИ: Не менее 60 тел нашли на месте крушения самолета в Индии

Лайнер Boeing 787 Dreamliner, потерпевший катастрофу в индийском Ахмадабаде, упал на здание общежития для врачей. Об этом сообщает газета New Indian Express.

Власти: В упавшем в Индии самолете находились 242 человека

По данным издания, на месте крушения, в том числе на территории общежития, было найдено не менее 60 тел.

Кроме того, телеканал NDTV сообщил, что на земле пострадали не менее 20 студентов-медиков.

Ранее президент РФ выразил властям Индии соболезнования в связи с крушением самолёта авиакомпании Air India в Ахмедабаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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