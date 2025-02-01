Второй за неделю: В США разбился легкомоторный самолет
В Филадельфии в результате падения воздушного судна повреждены дома и машины.
Накануне в США в Филадельфии штата Пенсильвания рухнул легкомоторный самолет. Это уже вторая авиакатастрофа в стране за текущую неделю. Предыдущая случилась в Вашингтоне 30 января. Она унесла жизни более 60 человек, в том числе нескольких российских спортсменов.
АВИАКАТАСТРОФА В ФИЛАДЕЛЬФИИ: РАЗРУШЕНЫ ДОМА И МАШИНЫ
В 02:30 часа ночи 1 февраля (31 января в 18:30 по местному времени) в Филадельфии легкомоторный самолет рухнул на жилые дома. В результате происшествия несколько строений загорелись. Также мэр города Шерелл Паркер на брифинге сообщила о повреждении нескольких авто.
«Аварийные бригады реагируют на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета», - передает телеканал «CBS».
Известно, что катастрофа произошла в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман. В «Express US» заявили, что разбившееся воздушное судно было медицинским бортом модели Lear 55, передает RT. По информации местного подразделения телекомпании «ABC», судно следовало в штат Миссури. Однако, передает телеканал «Fox News», самолет исчез с радаров через 30 секунд после взлета.
В полиции заявили, что на борту находились шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник. Эту информацию подтвердил министр транспорта США Шон Даффи.
«На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира: педиатрический пациент и сопровождающий. На данный момент мы не можем сообщить о выживших. Имена [находившихся на борту] не будут обнародованы, пока их семьям не сообщат о случившемся», - говорится в заявлении компании-владельца «Jet Rescue Air Ambulance».
По сведениям «Fox News», в рухнувшем самолете в том числе могла находиться девочка из Мексики, которая возвращалась домой в сопровождении матери после лечения в США.
Согласно данным «NBC News», после ЧП были госпитализированы не менее шести человек. При этом сообщалось, что никто из них не находился на борту воздушного судна. Трем гражданам уже оказана вся необходимая медпомощь. Их отпустили из больницы. Остальные пока находятся под наблюдением врачей. По информации СМИ, среди пострадавших есть 30-летняя женщина, получившая ранения лица, а также 11-летний мальчик и 31-летний мужчина с травмами головы.
ПРИЧИНА КАТАСТРОФЫ: БАЛЛОНЫ С КИСЛОРОДОМ
Корреспондент телеканала «Fox News» Рич Зеоли со ссылкой на источники заявил, что причиной крушения самолета в Филадельфии могли стать баллоны с кислородом.
«Как мы понимаем, очень возможно, что, так как это медицинский самолет, кислород и... топливо могли спровоцировать такой мощный взрыв», - подчеркнул он, добавив, что судно было полностью заправлено, так как оно направлялось в штат Миссури.
«Fox News» со ссылкой на представителей полиции сообщил, что недалеко от места крушения самолета на парковке «McDonald's» был обнаружен один кислородный баллон.
В Сети появились кадры момента крушения медборта в США. На них видно, как падение самолета сопровождается взрывом. По словам губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, разбившееся воздушное судно было небольшим частным самолетом. Он добавил, что спасателям предоставляются все необходимые ресурсы.
Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии и поблагодарил всех сотрудников спецслужб за проделанную работу на месте ЧП.
СТОЛКНОВЕНИЕ В ВАШИНГТОНЕ: ГИБЕЛЬ ФИГУРИСТОВ
ЧП в Филадельфии — вторя авиакатастрофа в США за эту неделю. Предыдущая случилась всего пару дней назад в столице. 30 января в Вашингтоне в воздушном пространстве над аэропортом имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет авиакомпании «American Airlines» и американский военный вертолет «Black Hawk». На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета — по меньшей мере трое военнослужащих. После столкновения оба воздушных судна рухнули в реку Потомак.
В качестве причины катастрофы авиационный аналитик и бывший генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво в интервью CNN назвала «ошибку» пилота вертолета. По словам специалиста, пилот мог принять яркий движущийся в небе свет за воздушное судно, что, возможно, и послужило причиной трагедии.
«Когда я впервые смотрела видео, мое внимание было сфокусировано на движущемся свете, а не на неподвижном, который в действительности неподвижен не был. Все дело в наблюдательной позиции. Есть опасения, что пилот вертолета мог сосредоточиться на более ярком движущемся свете и ошибочно принять его за самолет, который он должен был отслеживать», — объяснила Скьяво.
На момент 31 января из реки извлекли более 40 тел погибших. Дональд Трамп объявил об отсутствии выживших в этой авиакатастрофе. На борту разбившегося судна в том числе находилось восемь спортсменов из США и еще несколько россиян. Среди них были и бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, экс-фигурист, выступавший в танцах на льду, Александр Кирсанов, чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
В декабре 2024 года также произошло несколько авиакатастроф подряд. 13 декабря в США легкий самолет потерпел крушение в штате Нью-Йорк, а 22 декабря в Бразилии рухнул частный самолет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже произошло еще две крупные авиакатастрофы с пассажирскими лайнерами. 25 декабря самолет «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в Казахстане. В результате ЧП погибли 38 человек. 29 декабря в Южной Корее разбился пассажирский лайнер «Jeju Air». В этой авиакатастрофе погибли более 170 человек, сообщали «Известия».
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