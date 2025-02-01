Второй за неделю: В США разбился легкомоторный самолет

АВИАКАТАСТРОФА В ФИЛАДЕЛЬФИИ: РАЗРУШЕНЫ ДОМА И МАШИНЫ

В 02:30 часа ночи 1 февраля (31 января в 18:30 по местному времени) в Филадельфии легкомоторный самолет рухнул на жилые дома. В результате происшествия несколько строений загорелись. Также мэр города Шерелл Паркер на брифинге сообщила о повреждении нескольких авто.

«Аварийные бригады реагируют на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета», - передает телеканал «CBS».

Известно, что катастрофа произошла в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман. В «Express US» заявили, что разбившееся воздушное судно было медицинским бортом модели Lear 55, передает RT. По информации местного подразделения телекомпании «ABC», судно следовало в штат Миссури. Однако, передает телеканал «Fox News», самолет исчез с радаров через 30 секунд после взлета.