С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит 29‑й Петербургский международный экономический форум. Лозунг ПМЭФ в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом.

В день закрытия форума в связи с напряжённой обстановкой Оперативный штаб выпустил рекомендации для населения: горожанам советуют оставаться дома, не выходить на улицу, а также учитывать вероятность перебоев в работе мобильного интернета. Информацию о снятии воздушной угрозы жителям обещают довести дополнительно.

Одновременно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество сбитых над регионом БПЛА возросло до 141. При этом зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. На местах работают оперативные службы, ведётся оценка возможного ущерба, а силы противовоздушной обороны по‑прежнему отражают атаки беспилотников.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью удалось сбить 376 БПЛА самолётного типа ВСУ. Они были уничтожены над целым рядом российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также над Московским регионом, Республикой Крым и Республикой Абхазия. Кроме того, беспилотники ВСУ были ликвидированы над акваториями Азовского и Чёрного морей.