Санкт-Петербург атаковали дроны в последний день ПМЭФ
Санкт‑Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников в день закрытия ПМЭФ.
Утром 6 июня Санкт‑Петербург вновь подвергся масштабной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своём Telegram-канале, отметив, что средства ПВО продолжают работать над регионом.
С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит 29‑й Петербургский международный экономический форум. Лозунг ПМЭФ в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом.
В день закрытия форума в связи с напряжённой обстановкой Оперативный штаб выпустил рекомендации для населения: горожанам советуют оставаться дома, не выходить на улицу, а также учитывать вероятность перебоев в работе мобильного интернета. Информацию о снятии воздушной угрозы жителям обещают довести дополнительно.
Одновременно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество сбитых над регионом БПЛА возросло до 141. При этом зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. На местах работают оперативные службы, ведётся оценка возможного ущерба, а силы противовоздушной обороны по‑прежнему отражают атаки беспилотников.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью удалось сбить 376 БПЛА самолётного типа ВСУ. Они были уничтожены над целым рядом российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также над Московским регионом, Республикой Крым и Республикой Абхазия. Кроме того, беспилотники ВСУ были ликвидированы над акваториями Азовского и Чёрного морей.
НЕ ПЕРВАЯ АТАКА
В ночь перед ПМЭФ Санкт‑Петербург и Ленинградская область оказались под угрозой беспилотной опасности. Тогда украинские БПЛА атаковали инфраструктуру в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. По словам губернатора Беглова, есть пострадавшие и повреждённые объекты, однако погибших нет.
В Ленинградской области, как уточнил губернатор Дрозденко, зафиксированы повреждения четырёх частных домов в Лужском районе, других разрушений не выявлено. В тот день над регионом удалось сбить 59 дронов. Из‑за введённого режима угрозы беспилотной опасности аэропорт «Пулково» с 4 до почти 9 утра не принимал рейсы — 29 рейсов задержали, ещё 9 перенаправили на запасные аэродромы; кроме того, в городе наблюдались проблемы с мобильным интернетом.
Беглов ранее заявлял, что атака беспилотников на Санкт‑Петербург в первый день ПМЭФ свидетельствует о том, что «у наших врагов сдают нервы». По его словам, произошедшая атака, несмотря на её сложность, продемонстрировала превосходство российской системы воздушной обороны.
«Были, конечно, некоторые проблемы... это была сложная атака, но мы к ней готовились, достойно встретили наших неприятелей», — подчеркнул глава города.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах России по реагированию на удары ВСУ, отметил, что ответ Москвы уже носит системный характер.
В ходе пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил о необходимости сбивать украинские беспилотники и делать это ещё более эффективно. Он также обратил внимание на то, что Россия производит дроны на собственной базе, в отличие от Украины, и активно развивает применение искусственного интеллекта в сфере БПЛА — по пути, аналогичному подходам США и Европы.
В условиях современного конфликта вопрос противодействия беспилотникам выходит на первый план. Член комитета Госдумы по обороне, генерал‑лейтенант Виктор Соболев ранее заявил НСН, что гонка вооружений в сфере БПЛА с западными странами не принесет результата. По его словам, вместо этого необходимо сосредоточиться на создании эффективных систем противодействия.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Ленобласти частично эвакуировали жителей из зоны возле пожара
- Санкт-Петербург атаковали дроны в последний день ПМЭФ
- В Тверской области при атаке ВСУ погиб мужчина
- Лавров: Для урегулирования на Украине нужно восстановление прав русскоязычных
- На Тюменском НПЗ произошел пожар
- Вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов
- Письмо Зеленского, санкции, БРИКС: О чем говорил Путин на ПМЭФ
- В Госдуме предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ
- Под Тулой после атаки ВСУ повреждено остекление в многоквартирном доме
- В Кремле высказались о перспективах восстановления отношений с США