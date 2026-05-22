По его словам, влияние БПЛА на ход боев не стоит переоценивать. Соболев уверен: как только российская армия выработает эффективные методы борьбы с дронами и их системами управления, они утратят статус «революционного оружия».

«Как только мы научимся эффективно уничтожать вражеские беспилотники и их пункты управления, они просто исчезнут из поля зрения как новое средство вооружённой борьбы. Сегодня эти средства оказывают определённое влияние на ход боевых действий, но я уверен, что это явление временное. Более того, я убежден, что в долгосрочной перспективе они не окажут существенного влияния на структуру Вооружённых Сил, на проведение наступательных операций и на развитие военного искусства в целом», — добавил генерал.

Ранее командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН, что создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Минобороны России будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА. По его мнению, это долгожданное решение кардинально изменит подход к обеспечению и финансированию малых отрядов БПЛА.

