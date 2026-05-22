Генерал Соболев раскрыл, чему нужно обучать казачьи беспилотные войска
Генерал Виктор Соболев в эфире НСН призвал не соревноваться в количестве БПЛА с врагом, а учиться эффективнее их уничтожать.
В условиях современного конфликта вопрос противодействия беспилотникам выходит на первый план. Член комитета Госдумы по обороне, генерал‑лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что гонка вооружений в сфере БПЛА с западными странами не принесет результата. По его словам, вместо этого необходимо сосредоточиться на создании эффективных систем противодействия.
Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий ранее рассказал НСН, что в войсках беспилотных систем Минобороны России создадут казачьи подразделения. По его словам, сегодня в зоне СВО идет война дронов, поэтому новому роду войск необходимы опытные специалисты-казаки. Соболев заявил о необходимости четко определить статус казачьих подразделений в системе нового рода войск.
«Соревноваться в количестве беспилотников с коллективным Западом, с которым мы сейчас воюем, бесперспективно. Нужно научиться эффективно уничтожать эти беспилотники — так, чтобы они в принципе больше не влияли на ход боевых действий. Такая возможность у нас есть. Казаки могут в этом помочь — но только если речь идет об организованных казачьих подразделениях, интегрированных в структуру Вооруженных Сил РФ. Это должны быть обученные люди, готовые к боевым действиям. Необходимо четко определить их статус: будут ли они военнослужащими или добровольцами. Этот вопрос требует детальной проработки», — сказал собеседник НСН.
По его словам, влияние БПЛА на ход боев не стоит переоценивать. Соболев уверен: как только российская армия выработает эффективные методы борьбы с дронами и их системами управления, они утратят статус «революционного оружия».
«Как только мы научимся эффективно уничтожать вражеские беспилотники и их пункты управления, они просто исчезнут из поля зрения как новое средство вооружённой борьбы. Сегодня эти средства оказывают определённое влияние на ход боевых действий, но я уверен, что это явление временное. Более того, я убежден, что в долгосрочной перспективе они не окажут существенного влияния на структуру Вооружённых Сил, на проведение наступательных операций и на развитие военного искусства в целом», — добавил генерал.
Ранее командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН, что создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Минобороны России будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА. По его мнению, это долгожданное решение кардинально изменит подход к обеспечению и финансированию малых отрядов БПЛА.
