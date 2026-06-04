Песков: Ответы РФ на удары ВСУ являются системными
Ответ России на удары Вооруженных сил Украины будет носить и уже носит системный характер, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил о заявлении Министерства иностранных дел РФ о том, что ответы Москвы будут носить системный характер. «Они, собственно, уже носят системный характер», - указал пресс-секретарь российского президента. Так он ответил на вопрос, каким образом РФ планирует ответить на атаку беспилотников на Санкт-Петербург перед началом Петербургского международного экономического форума.
По словам Пескова, специальная военная операция продолжается, чтобы атак по регионам России не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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