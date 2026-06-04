Песков: Ответы РФ на удары ВСУ являются системными

Ответ России на удары Вооруженных сил Украины будет носить и уже носит системный характер, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

СМИ: РФ проводит массированную атаку на стратегические объекты Украины

Он напомнил о заявлении Министерства иностранных дел РФ о том, что ответы Москвы будут носить системный характер. «Они, собственно, уже носят системный характер», - указал пресс-секретарь российского президента. Так он ответил на вопрос, каким образом РФ планирует ответить на атаку беспилотников на Санкт-Петербург перед началом Петербургского международного экономического форума.

По словам Пескова, специальная военная операция продолжается, чтобы атак по регионам России не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:УкраинаМИД РФРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры