Сборная Испании отдаст 30% призовых в казну США после победы на ЧМ

Сборная Испании по футболу будет вынуждена отдать около 30% своих призовых за победу на чемпионате мира 2026 года в виде налогов американским властям. Об этом сообщает телеканал Fox News, уточняя, что сумма обязательных выплат превысит 1,1 млрд рублей.

Как правило, Международная федерация футбола (ФИФА) заранее договаривается со странами организаторами об освобождении национальных федераций от подобных сборов.

Однако в данном случае американские юристы смогли доказать, что спортсмены выступают не как единая команда, а как отдельные физические лица, получившие доход на территории Соединенных Штатов.