КТО ЕЩЕ ПОСТРАДАЛ?

В ночь на 3 июня ВСУ совершили атаку по мирным зданиям города Мичуринска Тамбовской области. В ходе налета пострадали школа искусств, многоквартирный дом и библиотека, где были выбиты стекла. Об этом говорится в канале губернатора Тамбовской области Евгения Первышова.

Украинские войска также нанесли удар по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в Енакиево. По сообщению главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, семь мирных жителей погибли, а еще 11 были ранены. Следственный комитет России уже сообщил, что было возбуждено уголовное дело о теракте из-за этой атаки. Это второй крупный теракт в Донбассе за последнее время. В конце мая ВСУ ударили дронами по колледжу в Старобельске (ЛНР), там погибли больше 20 человек. Военные корреспонденты также утверждают, что ВСУ нанесли удар по пассажирскому поезду в Джанкое (Крым). Среди пострадавших — взрослые и дети.

Два сотрудника МЧС погибли после атаки беспилотников в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. По его словам, минувшей ночью Киев попытался атаковать важные инфраструктурные объекты региона. В области уничтожили и подавили 31 дрон ВСУ. Ранения получили еще двое пожарных, а также один мирный житель.

Жители Подмосковья также получили уведомления о беспилотной опасности, которое действовало всю ночь. По состоянию на утро 3 июня оно было отменено, а в Санкт-Петербурге аэропорт «Пулково» заработал в прежнем режиме. Всего, по сообщению Министерства обороны, над территорией РФ было сбито 354 беспилотника.

