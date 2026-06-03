Санкт-Петербург пережил масштабную атаку дронов в ночь перед ПМЭФ
Северная столица и Ленинградская область подверглись налету БПЛА. По официальным данным, есть пострадавшие, а также повреждены объекты инфраструктуры.
В Санкт-Петербурге 3 июня стартует 29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он считается одной из ключевых площадок для обсуждения экономической повестки, привлечения инвестиций и развития международного сотрудничества для российского бизнеса. На фоне подготовки к масштабному мероприятию с участием иностранных гостей, Ленинградская область и город оказались под угрозой беспилотной опасности.
КУДА БИЛИ?
Украинские БПЛА атаковали инфраструктуру в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. По данным губернатора города Александра Беглова, есть пострадавшие, а некоторые объекты повреждены, но никто не погиб. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, уточнил, что на территории регионы наблюдались повреждения четырех частных домов в Лужском районе, а других разрушений не было. По его словам, всего было сбито 59 дронов.
Из-за режима угрозы беспилотной опасности с 4 до почти 9 утра не работал аэропорт «Пулково», были задержаны 29 рейсов, а еще 9 были перенаправлены на запасные аэродромы. Издание «Фонтанка» также отмечает, что в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.
КТО ЕЩЕ ПОСТРАДАЛ?
В ночь на 3 июня ВСУ совершили атаку по мирным зданиям города Мичуринска Тамбовской области. В ходе налета пострадали школа искусств, многоквартирный дом и библиотека, где были выбиты стекла. Об этом говорится в канале губернатора Тамбовской области Евгения Первышова.
Украинские войска также нанесли удар по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в Енакиево. По сообщению главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, семь мирных жителей погибли, а еще 11 были ранены. Следственный комитет России уже сообщил, что было возбуждено уголовное дело о теракте из-за этой атаки. Это второй крупный теракт в Донбассе за последнее время. В конце мая ВСУ ударили дронами по колледжу в Старобельске (ЛНР), там погибли больше 20 человек. Военные корреспонденты также утверждают, что ВСУ нанесли удар по пассажирскому поезду в Джанкое (Крым). Среди пострадавших — взрослые и дети.
Два сотрудника МЧС погибли после атаки беспилотников в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. По его словам, минувшей ночью Киев попытался атаковать важные инфраструктурные объекты региона. В области уничтожили и подавили 31 дрон ВСУ. Ранения получили еще двое пожарных, а также один мирный житель.
Жители Подмосковья также получили уведомления о беспилотной опасности, которое действовало всю ночь. По состоянию на утро 3 июня оно было отменено, а в Санкт-Петербурге аэропорт «Пулково» заработал в прежнем режиме. Всего, по сообщению Министерства обороны, над территорией РФ было сбито 354 беспилотника.
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