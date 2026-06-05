Путин призвал более эффективно сбивать украинские БПЛА
Украинские беспилотники нужно сбивать и делать это ещё более эффективно, заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он также подчеркнул, что Россия производит дроны на собственной базе, на собственной основе, в отличие от Украины, подчеркнул президент.
Кроме того, по словам российского лидера, РФ развивает применение ИИ в сфере БПЛА, как это делают США и Европа.
Путин также прокомментировал открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского, отметив, что просмотрел его «бегло», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом.
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