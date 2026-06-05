Путин призвал более эффективно сбивать украинские БПЛА

Он также подчеркнул, что Россия производит дроны на собственной базе, на собственной основе, в отличие от Украины, подчеркнул президент.

Кроме того, по словам российского лидера, РФ развивает применение ИИ в сфере БПЛА, как это делают США и Европа.

Путин также прокомментировал открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского, отметив, что просмотрел его «бегло», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом.

